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小紅書問功課｜美「TikTok難民」轉戰小紅書狂問中文數學題　向內地網民交換代做英文功課

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 57 分鐘前

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美國有大批「TikTok難民」轉戰小紅書竟狂問中文及數學功課，更向內地網民作等價交換，提出代做英文功課。

【抖音難民/美國TikTok禁令/小紅書問功課】隨著TikTok（抖音）在美國的禁令即將生效，越來越多的美國用戶開始轉移社交媒體陣地——小紅書。隨著越來越多外國人進駐小紅書，令平台湧現大量的英文外，更有外國人不停向內地網友求助數學及中文的功課，情況十分有趣，有網友笑道，「小紅書變成了國際作業幫！」

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美國在去年通過了一法案，若果TikTok母公司「字節跳動」不出售在美國的業務，TikTok禁令原定於1月19日起實施，但美國總統特朗普一上任馬上簽署行政命令，給予TikTok多75天「寬限期」，令TikTok有望起死回生。

不過，有大批美國TikTok用戶已轉投內地大熱app「小紅書」的懷抱。據《BBC》報道，近日小紅書在下載量增多，在Google Play方面，總下載量達到了超過一億次，而在美國版的蘋果應用商店中，小紅書則成為下載第一位的應用程式。

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進軍小紅書｜美國網民自稱「抖音難民」

TOPick記者打開小紅書查閱，最近卻是多了不少外國人的影片，地址顯示來自美國、加拿大、英國等地，他們都貼出自拍照或影片作自我介紹，亦寫上英文及中文作簡介，用心地適應及打入中國市場媒體，此外，這些人普遍都為自己加上了「Tiktok Refugee」（抖音難民）這個標籤。

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小紅書問功課｜貼出中數功課 提出「做英文作業」作回報

而小紅書這個平台更被外國人「靈活善用」，他們開始貼出自己的數學及中文功課以請求中國人的幫忙，數學題包括關於「log」的解題、三角形內角角度等題目，更有美國網友貼出自己的中文手寫功課，希望得到中國網友的評價及指點。

有一些外國網友更提出「等價交換」作回報，「請有人幫助我，我會盡力幫助你完成你的英文作業」、「請成為我的朋友！ 我正在努力為你們學習中文！我會幫你做英文作業！」

其中一位外國人在網上詢問功課後，其後更留言再次感激網友們的幫助，「謝謝大家謝謝大家的幫助，我完成了作業並且取得了不錯的成績。」更有美國網友忍不住讚嘆，

為什麼中國人都是數學專家？

大家都因著功課而集結在一起，小紅書仿佛成為了互助互學的一個平台，形成一個有趣的現象。

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小紅書問功課｜內地網民收費改中文名

而這個現象更意外地衍生出了一個新的潛在「商機」，有內地用戶為此特意出帖文應徵為外國人「做功課」，

你好！我是一個土生土長的中國人，正在學習中文的外國朋友可以把你的中文作業寄給我。

不過內文並沒有提及會以金錢或是什麼作回報，有人則表示是希望向外國人顯示友好的態度。

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