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香港旅遊｜旅發局邀亞洲金融論壇百名嘉賓遊港　山頂看夜景文武廟貼金箔

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 12 分鐘前

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旅發局邀請亞洲金融論壇約100名嘉賓暢遊香港。（旅發局圖片）

第18屆亞洲金融論壇周一（13日）起一連3日在港舉行，有逾3,600名環球金融、商界領袖出席。旅發局為其中約100名嘉賓安排兩大主題行程，帶領他們在會議後，走訪多個景點，體驗地道文化。

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旅發局在周一和二（13及14日）論壇日間議程完結後，安排與會嘉賓「海陸夜遊香港」。其中，世界銀行前首席經濟學家兼資深副行長林毅、全球頂尖家族辦公室企業Advance及Fingerboard家族辦公室首席投資官黃蓓，以及Hypercard美國運通行政總裁兼聯合創辦人Marc Baghadjian，在周二晚上跟約50名嘉賓，乘坐傳統中式帆船張保仔號，一邊泛舟維港，一邊碰杯暢飲。

Marc Baghadjiank大讚夜景美麗，欣賞着高樓景色，就像看到這座城市美麗的夢想。」他又指，香港匯聚來自不同地方的金融和商業人 士，讓他能擴闊朋友圈，未來希望將業務拓展來港。

另一批約40名嘉賓則在周一晚上，乘坐第6代山頂纜車登上太平山頂，前往凌霄閣觀景台飽覽香港夜景。嘉賓又到訪以舊香港為主題的體驗館，與館內的港式士多、懷舊零食和玩意等，拍照留念。世界國際金融中心聯盟（WAIFC）董事總經理畢譽衡，10年前曾遊覽山頂，形容山頂的夜景非常美麗，今趟重訪香港是是美好體驗。

而論壇結束後，有部分嘉賓繼續留港，昨日（15 日）在旅發局嚮導下，展開舊城中環文化古蹟之旅。一行約20人先到訪上環文武廟，親手貼金箔和求籤，之後則參觀中環大館。

首度來港的卡塔爾商業諮詢服務企業Soutien Group合伙人Felix Katterl，認為香港的傳統習俗很引人入勝，希望接觸民間文化，觀察本地人的日常生活。

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