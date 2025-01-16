  • 16°C
香港時間：2025116日 (四) 23:57

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴塞訪港羅生門｜涉偽冒啟德體育園發電郵及訛稱遭傳媒勒索　警拘自稱主辦方男子

社會

發布時間： 6 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

巴塞訪港羅生門，消息指啟德體育園報案，警拘主辦方宏美相關人士。

【西甲 / 巴塞隆拿 / 啟德體育園 / 宏美】西甲勁旅巴塞隆拿租場事件，自稱主辦方的相關人士被捕，涉嫌行使虛假文書，及虛報有人犯罪，正被警方扣留。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察孫伊琪表示，涉案人上周四（9日）向傳媒發新聞稿，表示已向啟德體育園申請場地，計劃在今年7月舉辦國際足球賽事，但聲稱申請遭園方拒絕，及聲稱收到園方致歉電郵，並在新聞稿內公開電郵內容。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察孫伊琪。（吳穎嵛攝）

涉案人其後在上周六（11日）報案，聲稱有記者訪問他有關賽事的資料時，以電郵勒索1,000萬元，否則將報道該公司負面新聞，及傷害他及他的家人。

網罪科經調查後，發現上述兩封電郵均為涉案人偽造，他在與其他本地機構提出舉辦足球賽事時，亦涉嫌使用虛假文書，以博取信任及支持。警方不排除有人一廂情願，以為自己可促成國際賽事，失敗後誤導傳媒並以偽造電郵聲稱啟德體育園拒絕申請，企圖轉移公眾目光；同時因不滿意傳媒的報道，以報假案方式向對方施壓。

警方於行動中檢獲兩部手提電話及一部手提電腦，不排除涉案人有其他犯案動機及同黨，正扣留涉案人。

點擊圖片放大
+4
+3

啟德體育園今年3月啟用，巴塞隆拿有傳於7月27日來港作賽，但自稱主辦方的宏美廣告娛樂集團上周三（8日）發稿，聲稱租用體育園遭拒。園方澄清未收到申請文件，香港足總亦說不知情。

宏美其後反駁稱，獲體育園通知，園方因電腦技術問題，未送出要求補充資料的電郵，並披露有關截圖。行政總裁黃浩霆接受本報訪問時，更批事件淪為「笑話」，質疑啟德體育園找藉口、犯低級錯誤。

黃亦聲稱已與巴塞簽訂合約，惟巴塞官方指未有公布2025/26季前賽的計劃，故「巴塞訪港」僅為宏美單方面說法。宏美更被揭去年2月才註冊成立，與自稱為7年的說法有出入。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
小一入學｜錢國偉遺孀母兼父職栽培愛女　陳宛蔚分享女兒考入神校瑪利諾經歷

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

巴塞訪港羅生門｜啟德體育園稱主辦未交文件　宏美：對方電腦技術問題未能送出電郵【更新】
21:57 2025/01/08
巴塞訪港羅生門｜啟德體育園稱主辦未交文件　宏美：對方電腦技術問題未能送出電郵【更新】
巴塞訪港羅生門｜巴塞表演賽申辦公司披露電郵截圖　稱園方因技術問題未能發送申請表致歉
11:38 2025/01/09
巴塞訪港羅生門｜巴塞表演賽申辦公司披露電郵截圖　稱園方因技術問題未能發送申請表致歉
巴塞訪港羅生門｜宏美行政總裁稱或另覓場地　體育園：就事件沒補充
21:37 2025/01/09
巴塞訪港羅生門｜宏美行政總裁稱或另覓場地　體育園：就事件沒補充

你可能感興趣

巴塞訪港羅生門｜啟德體育園稱主辦未交文件　宏美：對方電腦技術問題未能送出電郵【更新】
21:57 2025/01/08
巴塞訪港羅生門｜啟德體育園稱主辦未交文件　宏美：對方電腦技術問題未能送出電郵【更新】
巴塞訪港羅生門｜巴塞表演賽申辦公司披露電郵截圖　稱園方因技術問題未能發送申請表致歉
11:38 2025/01/09
巴塞訪港羅生門｜巴塞表演賽申辦公司披露電郵截圖　稱園方因技術問題未能發送申請表致歉
巴塞訪港羅生門｜宏美行政總裁稱或另覓場地　體育園：就事件沒補充
21:37 2025/01/09
巴塞訪港羅生門｜宏美行政總裁稱或另覓場地　體育園：就事件沒補充
巴塞隆拿 西甲 啟德 啟德體育園 網絡熱話 表演 罪案

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

緬甸KK園區｜騙兩港女到泰國再轉送緬甸詐騙園區　女美容師被捕
緬甸KK園區｜騙兩港女到泰國再轉送緬甸詐騙園區　女美容師被捕
急症室最長等候時間（01月16日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月16日 時間16:05）
富貴情婦｜百億富商馬清鏗情婦「五索」5年抱4　狂曬Hermès獨立屋巨廳仔女當遊樂場
富貴情婦｜百億富商馬清鏗情婦「五索」5年抱4　狂曬Hermès獨立屋巨廳仔女當遊樂場
遊日注意丨日本南海恐爆9級地震　專家預計發生時機　4地區出現大地震先兆
遊日注意丨日本南海恐爆9級地震　專家預計發生時機　4地區出現大地震先兆
喪女之痛︱22歲愛女4年前患病離世　音樂人爸爸「AI復活女兒」：從未打算走出喪女之痛
喪女之痛︱22歲愛女4年前患病離世　音樂人爸爸「AI復活女兒」：從未打算走出喪女之痛