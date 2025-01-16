巴塞訪港羅生門｜涉偽冒啟德體育園發電郵及訛稱遭傳媒勒索　警拘自稱主辦方男子

▲ 巴塞訪港羅生門，消息指啟德體育園報案，警拘主辦方宏美相關人士。

【西甲 / 巴塞隆拿 / 啟德體育園 / 宏美】西甲勁旅巴塞隆拿租場事件，自稱主辦方的相關人士被捕，涉嫌行使虛假文書，及虛報有人犯罪，正被警方扣留。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察孫伊琪表示，涉案人上周四（9日）向傳媒發新聞稿，表示已向啟德體育園申請場地，計劃在今年7月舉辦國際足球賽事，但聲稱申請遭園方拒絕，及聲稱收到園方致歉電郵，並在新聞稿內公開電郵內容。

▲ 網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察孫伊琪。（吳穎嵛攝）

涉案人其後在上周六（11日）報案，聲稱有記者訪問他有關賽事的資料時，以電郵勒索1,000萬元，否則將報道該公司負面新聞，及傷害他及他的家人。

網罪科經調查後，發現上述兩封電郵均為涉案人偽造，他在與其他本地機構提出舉辦足球賽事時，亦涉嫌使用虛假文書，以博取信任及支持。警方不排除有人一廂情願，以為自己可促成國際賽事，失敗後誤導傳媒並以偽造電郵聲稱啟德體育園拒絕申請，企圖轉移公眾目光；同時因不滿意傳媒的報道，以報假案方式向對方施壓。

警方於行動中檢獲兩部手提電話及一部手提電腦，不排除涉案人有其他犯案動機及同黨，正扣留涉案人。

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啟德體育園今年3月啟用，巴塞隆拿有傳於7月27日來港作賽，但自稱主辦方的宏美廣告娛樂集團上周三（8日）發稿，聲稱租用體育園遭拒。園方澄清未收到申請文件，香港足總亦說不知情。

宏美其後反駁稱，獲體育園通知，園方因電腦技術問題，未送出要求補充資料的電郵，並披露有關截圖。行政總裁黃浩霆接受本報訪問時，更批事件淪為「笑話」，質疑啟德體育園找藉口、犯低級錯誤。

黃亦聲稱已與巴塞簽訂合約，惟巴塞官方指未有公布2025/26季前賽的計劃，故「巴塞訪港」僅為宏美單方面說法。宏美更被揭去年2月才註冊成立，與自稱為7年的說法有出入。

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