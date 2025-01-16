TOPick會員有獎 ｜送你《臨時決鬥》電影換票證(15份) (每份兩張)

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

2025賀歳動作喜劇鉅獻
《臨時決鬥》

古天樂爆肌拳王造型 隱藏正式海報
宣傳片洩正牌二次創作《九龍城寨之圍城》
胡子彤可愛短打現身 張文傑翻版龍捲風造型


2025農曆新年賀歲鉅獻電影《臨時決鬥》，全員正磨拳擦掌，準備為觀眾送上誠意之作，於大年廿九(28/1)跟觀眾拜早年。

「鍾磊舍」由曾經叱咤澳門泰拳界的傳奇拳王鍾磊(古天樂 飾)創立,矢志培訓職業拳手。即使拳館經營困難,他仍選擇努力堅持,貫徹其遇上強敵從不退縮的畢生理念。廣告界女強人林雪(王丹妮 飾),意外發現男友Daniel(陳湛文 飾)有外遇,情敵竟是澳門女拳王孫雅雲(周秀娜 飾),好勝心強的她狠下戰書,誓要在擂台上決一勝負。林雪越級挑戰,得知孫雅雲曾是鍾磊的徒弟後,決心到「鍾磊舍」向鍾磊拜師學拳,師母竟是跟她在廣告拍攝上發生過衝突的嘉莉(梁詠琪 飾)。嘉莉當年因相夫教女而退出娛樂圈, 如今在閨密碧珠(楊詩敏 飾)的幫助下試圖復出,可惜波折重重......林雪在鍾磊的愛徒高秋(胡子彤 飾)指導下,接受一系列地獄式訓練,即使不是做著自己擅長的東西,也付出百分百努力。
在鍾磊的嚴格試煉下,一直是人生勝利組的林雪驚覺無論有多努力,結果都是徒勞無功,她後悔當初一時衝動而練習打拳,更因害怕失敗而想過放棄。但在一班戰友的鼓勵下重新振作,逐步認清自己一直以來的堅持不是為了男友,而是為了讓自己作出改變,鍾磊等人受到林雪影響,紛紛跳出舒適圈,勇敢面對以前不敢挑戰的事,鍾磊亦決心跟理念不同的大徒弟陳偉斌(張文傑 飾)來一場臨時決戰......

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戲中動作既是焦點，其熱血故事及戲中佈滿搞笑能手，認真地搞笑，搞笑地說故事，亦是今次《臨時決鬥》看點。由掌賞綜藝集團有限公司製作，《臨時劫案》導演麥啟光率領古天樂、梁詠琪（GiGi）、王丹妮、周秀娜、胡子彤、張文傑、陳湛文、楊詩敏（蝦頭）、伍允龍、喬靖夫、王尹菁、王頌茵、陳獻略、陳慧敏、陳楨怡及吳梓熙等演出，是以高質素打造的一齣熱血、動作、搞笑，極具娛樂性的2025港產賀歲電影，今個新年，1月28日，齊人開拖﹗

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截止日期：2025年1月19日(星期日)
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