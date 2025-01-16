雲浩影新戀情︱Cloud疑新戀情曝光　雲浩影依偎富貴音樂人T-Ma合照「洩蜜」　

【雲浩影 / 雲姨 / 牙Cloud / 女神】現年27歲的歌手雲浩影（Cloud）自1月1日出席叱咤頒獎禮被讚「仙氣逼人」而人氣進一步攀升，被封新一代女神。

其實Cloud在入行前有位男朋友Ryan，她在19歲時已與對方拍拖，而Ryan更是Cloud的初戀男友，兩人從中學時認識，當日也全力支持Cloud參加《全民造星III》，齊走過高山低谷，無奈可惜最終未能修成正果，他們9年情在2023年結束，Cloud曾透露二人是和平分手。

宅男女神丨雲浩影《Dizzy》MV瘋狂自轉變「暈」浩影 Cloud自爆閨房香噴噴【多圖】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

雲浩影新戀情︱Cloud與T-Ma舉止親密

Cloud與初戀情人分手後，沒有再展新戀情。不過最近Cloud被指疑與富貴唱片監製T-Ma（馬敬恆）撻着。

在網上流傳出相片所見，Cloud與T-Ma出席朋友聚會，當中二人舉止甚親密，其中一張合照內，Cloud更左手搭在T-ma膊頭，依偎在男方身上，似乎不只是一般朋友。

據知T-ma擁有自己的Studio，所有設備更是相當昂貴，他曾與馮允謙、G.E.M. 、MC張天賦、姜濤、陳卓賢、姚焯菲等合作，而他在去年為雲浩影監製《Too Good To Be》和《Dizzy》，相信由此結緣，女方亦曾在社交網Po出男方的背影照，估計是在T-Ma studio錄音時拍下。

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

詹天文自嘲冇身材唔夠弗 雲浩影沒有慰問193：對方處理得好好

慢性分手丨雲浩影新歌MV火燒梳化終結愛情 Cloud被劉俊謙講笑話氹到笑逐顏開

【氣流】雲浩影自評今年表現值75分 Cloud：期待大家看到我更多的一面

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】