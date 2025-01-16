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雲浩影新戀情︱Cloud疑新戀情曝光　雲浩影依偎富貴音樂人T-Ma合照「洩蜜」　

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

【雲浩影 / 雲姨 / 牙Cloud / 女神】現年27歲的歌手雲浩影（Cloud）自1月1日出席叱咤頒獎禮被讚「仙氣逼人」而人氣進一步攀升，被封新一代女神。

其實Cloud在入行前有位男朋友Ryan，她在19歲時已與對方拍拖，而Ryan更是Cloud的初戀男友，兩人從中學時認識，當日也全力支持Cloud參加《全民造星III》，齊走過高山低谷，無奈可惜最終未能修成正果，他們9年情在2023年結束，Cloud曾透露二人是和平分手。

宅男女神丨雲浩影《Dizzy》MV瘋狂自轉變「暈」浩影　Cloud自爆閨房香噴噴【多圖】

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雲浩影新戀情︱Cloud與T-Ma舉止親密

Cloud與初戀情人分手後，沒有再展新戀情。不過最近Cloud被指疑與富貴唱片監製T-Ma（馬敬恆）撻着。

在網上流傳出相片所見，Cloud與T-Ma出席朋友聚會，當中二人舉止甚親密，其中一張合照內，Cloud更左手搭在T-ma膊頭，依偎在男方身上，似乎不只是一般朋友。

據知T-ma擁有自己的Studio，所有設備更是相當昂貴，他曾與馮允謙、G.E.M. 、MC張天賦、姜濤、陳卓賢、姚焯菲等合作，而他在去年為雲浩影監製《Too Good To Be》和《Dizzy》，相信由此結緣，女方亦曾在社交網Po出男方的背影照，估計是在T-Ma studio錄音時拍下。

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