百日宴場地推介2025｜新手爸媽必睇6大百日宴場地　謝安琪李亞男都愛這童話地方

【百日宴場地推介2025/百日宴酒店推介2025】籌備百日宴需要周全的考慮，從場地選擇到佈置細節，每一個環節都能影響到宴會的氛圍和賓客的體驗，以下百日宴派對籌備指南，希能幫助新手爸媽順利舉行一場難忘的百日宴！

最新影片︰

百日宴場地推介2025｜明星場地之選

香港不少明星舉行百日宴的地點相當多元化，由酒店、會所、主題公園到自己的家中。當年誕下大仔Brendan的胡杏兒，就在四季薈旗下位於九龍塘會所My Palace－Grand Hall舉行百日宴，場地瑰麗堂皇，配襯華麗水晶吊燈，氣派非凡。

至於謝安琪、李亞男則選擇在迪士尼酒店為女兒舉行百日宴，場內由氣球所砌成的擺設，如旋轉木馬及影相背景板，非常夢幻。歌手關心妍則在中環四季酒店為囡囡Jovia大搞百日宴，宴會更分開兩場舉行，先有自助午餐宴請親友，下午則以酒會形式招待好友，非常熱鬧。

百日宴場地推介2025｜百日宴籌備指南

籌備一場百日宴需要考慮多個方面，即睇以下主要步驟和細節建議：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

百日宴場地推介2025｜1. 四季薈 My Garden

My Seasons四季薈旗下場地遍佈港九核心地段，包括尖沙咀「My Day」、九龍塘「My Garden」和「My Palace」，以及啟德「My Harbour」，無論親友居於任何地方，均可輕鬆抵達。胡杏兒當年誕下Brendan，就選在四季薈旗下位於九龍塘會所My Palace－Grand Hall舉行百日宴，場地瑰麗堂皇，配襯華麗水晶吊燈，氣派非凡。

地址：九龍塘根德道5號

電話：2311 8668

▼ 點擊圖片放大

百日宴場地推介2025｜2. 香港迪士尼樂園酒店

如果想為小公主、王子製造童話式派對，則可選擇香港迪士尼樂園酒店的夢幻場景下，舉辦獨一無二的百日宴會，紀念一下重要時刻。酒店分別備有宴會自助午餐或中式午/晚餐價錢$88,000/$105,000，供50人享用。

當中包括自選迪士尼蛋糕一個，共3款可供選擇，3小時無限量供應汽水、橙汁及啤酒，並可以優惠房價預訂迪士尼主題客房 （數量最少為8間）。迪士尼酒店最新的派對套餐中，包括《魔雪奇緣》主題美食及佈置、面部彩繪、雪人小白曲奇裝飾班等精彩節目。

地址：香港迪士尼樂園酒店

電話：3510 6868

▼ 點擊圖片放大

百日宴場地推介2025｜3. Hotel Icon唯港薈

唯港薈提供百日宴酒店場地，並有專業團隊策劃宴會經驗，為寶寶人生中首個派對締造難忘回憶。唯港薈特設百日宴場地優惠，提供彌月午宴10道菜每席$8,888和晚宴10道菜每席$10,888，每席奉送子薑紅雞蛋供賓客享用，包括3小時無限量享用飲品，包括汽水﹑橙汁及精選啤酒，預訂5席或以上，可獲由糕餅行政總廚設計的杯子蛋糕供賓客於開席前享用，讓您和摯愛可與親人聚首一堂，共享新生命誕生的喜悅。

地址：香港九龍尖沙咀東部科學館道17號

電話：3400 1000

▼ 點擊圖片放大

百日宴場地推介 2025｜4. 柏寧酒店

位於銅鑼灣中心地帶的柏寧酒店，地理位置相當優越。露天空中花園的入口擁有雲石階梯和優雅的戶外場地，維多利亞港的全景一覽無遺，是舉行百日宴的理想場地。百日宴/彌月宴提供2款中式菜單，每席$11,998至$14,688不等，凡惠顧5席或以上之宴會，即奉送3磅鮮果忌廉蛋糕，包括3小時無限量供應汽水、橙汁及特選啤酒；餐飲套餐升級: 每席另加$600可額外享用3小時無限供應特選紅白餐酒，自攜酒免收開瓶費。酒店亦貼心送上每兩席一張「威信停車場」免費泊車劵，每張劵可使用5小時。

地址：香港銅鑼灣告士打道310號

電話：2293 8888

▼ 點擊圖片放大

百日宴場地推介2025｜5. Match王子酒店

MATCH Cafe & Restaurant屬於王子酒店和倪震創辦餐廳酒吧Joe’s Billiards & Bar旗下首個精品宴會場地，位於油麻地交通四通八達，由油麻地港鐵站步行到酒店只需約3分鐘步程。全場佔地約4,000呎，可容納約40至110人，有室內室外區域、戶外特色餐飲區域。無論現場環境或拍照效果，都格調十足，最適合年輕新手爸媽舉辦彌月/百日宴派對。

地址︰油麻地廟街50號

電話︰3701 0808

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

百日宴場地推介2025｜6. ClubONE 水中天

ClubONE會所一號是現今熱間宴會場地之選，當中包括德藝會、博藝會、淺水灣等，而沙田水中天場地經過全新裝修，備有戶外草地宴會場地，盡覧海天一色的180度城門景緻，是香港具有特色的水中宴會場地。場地設有兩個戶外區，包括空中花園及河畔花園，加上水中天保留昔日「沙田畫舫」古風，場地內外都能拍出特色照片。

水中天場地採用無柱式設計宴會廳，減少座位安排上的煩惱，適合50人以下至200人以上的小型酒會派對。百日宴菜單套餐優惠由$4,288至$7,388不等，備有3種不同款式的菜單，每席12位用奉送百子孫薑、紅雞蛋12隻及啤酒或汽水共12罐，需2天前預訂，更有限時百日宴優惠，以及百日宴到會服務。如需包場／廳，必須合乎場地最低消費額要求。

地址：沙田大涌橋路55-57號

電話：8202 8292

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

更多相關內容︰

室內遊樂場2024｜全港28大兒童室內遊樂場 跳彈床/波波池/數碼科技館最平套票$48起

BB性別派對｜已婚同事搞BB性別派對周圍派帖攞人情 揭娛圈藝人最愛7大party玩法

懷孕喜訊｜38歲賴慰玲開性別派對宣布佗仔 何雁詩攜子到賀：我個仔終於有契弟啦！

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】