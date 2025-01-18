  • 16°C
香港時間：2025118日 (六) 11:01

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

百日宴場地推介2025｜新手爸媽必睇6大百日宴場地　謝安琪李亞男都愛這童話地方

新手爸媽

撰文： 李綉珊

發布時間： 31 分鐘前

分享：

分享：

熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

【百日宴場地推介2025/百日宴酒店推介2025】籌備百日宴需要周全的考慮，從場地選擇到佈置細節，每一個環節都能影響到宴會的氛圍和賓客的體驗，以下百日宴派對籌備指南，希能幫助新手爸媽順利舉行一場難忘的百日宴！

最新影片︰

TOPick一分鐘
七師傅教催旺子女學業運　擺蛇年文昌位兩大禁忌要注意

百日宴場地推介2025｜明星場地之選

香港不少明星舉行百日宴的地點相當多元化，由酒店、會所、主題公園到自己的家中。當年誕下大仔Brendan的胡杏兒，就在四季薈旗下位於九龍塘會所My Palace－Grand Hall舉行百日宴，場地瑰麗堂皇，配襯華麗水晶吊燈，氣派非凡。

至於謝安琪李亞男則選擇在迪士尼酒店為女兒舉行百日宴，場內由氣球所砌成的擺設，如旋轉木馬及影相背景板，非常夢幻。歌手關心妍則在中環四季酒店為囡囡Jovia大搞百日宴，宴會更分開兩場舉行，先有自助午餐宴請親友，下午則以酒會形式招待好友，非常熱鬧。

百日宴場地推介2025｜百日宴籌備指南

籌備一場百日宴需要考慮多個方面，即睇以下主要步驟和細節建議：

點擊圖片放大
+6
+5

百日宴場地推介2025｜1. 四季薈 My Garden 

My Seasons四季薈旗下場地遍佈港九核心地段，包括尖沙咀「My Day」、九龍塘「My Garden」和「My Palace」，以及啟德「My Harbour」，無論親友居於任何地方，均可輕鬆抵達。胡杏兒當年誕下Brendan，就選在四季薈旗下位於九龍塘會所My Palace－Grand Hall舉行百日宴，場地瑰麗堂皇，配襯華麗水晶吊燈，氣派非凡。

地址：九龍塘根德道5號
電話：2311 8668

點擊圖片放大

百日宴場地推介2025｜2. 香港迪士尼樂園酒店

如果想為小公主、王子製造童話式派對，則可選擇香港迪士尼樂園酒店的夢幻場景下，舉辦獨一無二的百日宴會，紀念一下重要時刻。酒店分別備有宴會自助午餐或中式午/晚餐價錢$88,000/$105,000，供50人享用。

當中包括自選迪士尼蛋糕一個，共3款可供選擇，3小時無限量供應汽水、橙汁及啤酒，並可以優惠房價預訂迪士尼主題客房 （數量最少為8間）。迪士尼酒店最新的派對套餐中，包括《魔雪奇緣》主題美食及佈置、面部彩繪、雪人小白曲奇裝飾班等精彩節目。

地址：香港迪士尼樂園酒店
電話：3510 6868

點擊圖片放大

百日宴場地推介2025｜3. Hotel Icon唯港薈

唯港薈提供百日宴酒店場地，並有專業團隊策劃宴會經驗，為寶寶人生中首個派對締造難忘回憶。唯港薈特設百日宴場地優惠，提供彌月午宴10道菜每席$8,888和晚宴10道菜每席$10,888，每席奉送子薑紅雞蛋供賓客享用，包括3小時無限量享用飲品，包括汽水﹑橙汁及精選啤酒，預訂5席或以上，可獲由糕餅行政總廚設計的杯子蛋糕供賓客於開席前享用，讓您和摯愛可與親人聚首一堂，共享新生命誕生的喜悅。

地址：香港九龍尖沙咀東部科學館道17號
電話：3400 1000

點擊圖片放大

百日宴場地推介 2025｜4. 柏寧酒店

位於銅鑼灣中心地帶的柏寧酒店，地理位置相當優越。露天空中花園的入口擁有雲石階梯和優雅的戶外場地，維多利亞港的全景一覽無遺，是舉行百日宴的理想場地。百日宴/彌月宴提供2款中式菜單，每席$11,998至$14,688不等，凡惠顧5席或以上之宴會，即奉送3磅鮮果忌廉蛋糕，包括3小時無限量供應汽水、橙汁及特選啤酒；餐飲套餐升級: 每席另加$600可額外享用3小時無限供應特選紅白餐酒，自攜酒免收開瓶費。酒店亦貼心送上每兩席一張「威信停車場」免費泊車劵，每張劵可使用5小時。

地址：香港銅鑼灣告士打道310號    
電話：2293 8888     

點擊圖片放大

百日宴場地推介2025｜5. Match王子酒店

MATCH Cafe & Restaurant屬於王子酒店和倪震創辦餐廳酒吧Joe’s Billiards & Bar旗下首個精品宴會場地，位於油麻地交通四通八達，由油麻地港鐵站步行到酒店只需約3分鐘步程。全場佔地約4,000呎，可容納約40至110人，有室內室外區域、戶外特色餐飲區域。無論現場環境或拍照效果，都格調十足，最適合年輕新手爸媽舉辦彌月/百日宴派對。

地址︰油麻地廟街50號
電話︰3701 0808

點擊圖片放大
+3
+2

百日宴場地推介2025｜6. ClubONE 水中天

ClubONE會所一號是現今熱間宴會場地之選，當中包括德藝會、博藝會、淺水灣等，而沙田水中天場地經過全新裝修，備有戶外草地宴會場地，盡覧海天一色的180度城門景緻，是香港具有特色的水中宴會場地。場地設有兩個戶外區，包括空中花園及河畔花園，加上水中天保留昔日「沙田畫舫」古風，場地內外都能拍出特色照片。

水中天場地採用無柱式設計宴會廳，減少座位安排上的煩惱，適合50人以下至200人以上的小型酒會派對。百日宴菜單套餐優惠由$4,288至$7,388不等，備有3種不同款式的菜單，每席12位用奉送百子孫薑、紅雞蛋12隻及啤酒或汽水共12罐，需2天前預訂，更有限時百日宴優惠，以及百日宴到會服務。如需包場／廳，必須合乎場地最低消費額要求。

地址：沙田大涌橋路55-57號
電話：8202 8292

點擊圖片放大
+5
+4

更多相關內容︰

室內遊樂場2024｜全港28大兒童室內遊樂場　跳彈床/波波池/數碼科技館最平套票$48起

BB性別派對｜已婚同事搞BB性別派對周圍派帖攞人情　揭娛圈藝人最愛7大party玩法

懷孕喜訊｜38歲賴慰玲開性別派對宣布佗仔　何雁詩攜子到賀：我個仔終於有契弟啦！

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

星二代｜陳凱琳鄭嘉穎細仔2歲生日會超盛大　獨立屋花園佈置成Baby Shark海洋世界
20:42 2025/01/14
星二代｜陳凱琳鄭嘉穎細仔2歲生日會超盛大　獨立屋花園佈置成Baby Shark海洋世界
BB性別派對｜已婚同事搞BB性別派對周圍派帖攞人情　揭娛圈藝人最愛7大party玩法
17:06 2024/12/13
BB性別派對｜已婚同事搞BB性別派對周圍派帖攞人情　揭娛圈藝人最愛7大party玩法
室內遊樂場2024｜全港28大兒童室內遊樂場　跳彈床/波波池/數碼科技館最平套票$48起
20:50 2024/10/10
室內遊樂場2024｜全港28大兒童室內遊樂場　跳彈床/波波池/數碼科技館最平套票$48起
爸媽心聲｜袁偉豪夫婦為囝囝辦1歲生日會　張寶兒不捨兒子長大：又怕你長得慢
18:19 2024/11/18
爸媽心聲｜袁偉豪夫婦為囝囝辦1歲生日會　張寶兒不捨兒子長大：又怕你長得慢
星級家庭｜張頴康夫婦為7歲仔辦娃娃魚生日會　碩士媽媽麥雅緻化身做「吹波波小姐」
12:47 2024/11/11
星級家庭｜張頴康夫婦為7歲仔辦娃娃魚生日會　碩士媽媽麥雅緻化身做「吹波波小姐」
生日會｜豪花14萬為愛女辦1歲生日派對　驚人開支曝光港漂媽呻不值：下次返內地搞
16:27 2024/07/08
生日會｜豪花14萬為愛女辦1歲生日派對　驚人開支曝光港漂媽呻不值：下次返內地搞

你可能感興趣

星二代｜陳凱琳鄭嘉穎細仔2歲生日會超盛大　獨立屋花園佈置成Baby Shark海洋世界
20:42 2025/01/14
星二代｜陳凱琳鄭嘉穎細仔2歲生日會超盛大　獨立屋花園佈置成Baby Shark海洋世界
BB性別派對｜已婚同事搞BB性別派對周圍派帖攞人情　揭娛圈藝人最愛7大party玩法
17:06 2024/12/13
BB性別派對｜已婚同事搞BB性別派對周圍派帖攞人情　揭娛圈藝人最愛7大party玩法
室內遊樂場2024｜全港28大兒童室內遊樂場　跳彈床/波波池/數碼科技館最平套票$48起
20:50 2024/10/10
室內遊樂場2024｜全港28大兒童室內遊樂場　跳彈床/波波池/數碼科技館最平套票$48起
新手爸媽 慶典 迪士尼樂園 酒店 餐廳

最高瀏覽

馬清鏗小三五索︱裕美撐好姊妹五索被圍攻　林作發文割席：道德淪喪有違倫理
馬清鏗小三五索︱裕美撐好姊妹五索被圍攻　林作發文割席：道德淪喪有違倫理
癌症殺手｜醫生揭常吃1類魚鼻咽癌機率激增7倍　一個年齡段成關鍵
癌症殺手｜醫生揭常吃1類魚鼻咽癌機率激增7倍　一個年齡段成關鍵
女神崩壞丨TVB女神大走樣身型脹爆被誤當大媽　網民：完全認唔出
女神崩壞丨TVB女神大走樣身型脹爆被誤當大媽　網民：完全認唔出
心肌梗塞｜華航董事長謝世謙心肌梗塞猝逝享年73歲　女兒慟憶最後對話：以為只是感冒
心肌梗塞｜華航董事長謝世謙心肌梗塞猝逝享年73歲　女兒慟憶最後對話：以為只是感冒
急症室最長等候時間（01月18日 時間04:05）
急症室最長等候時間（01月18日 時間04:05）