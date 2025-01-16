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機場城市｜千億建設命名「SKYTOPIA」　設全港最大空運鮮活市集

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

機場城市發展概念圖。（機管局提供）

《施政報告》提出，聯同機管局擴大機場城市發展藍圖規模超過1倍。機管局今（16日）公布藍圖，推新品牌「SKYTOPIA」，預計造價約1,000億元。局方指項目潛力非常大，有信心吸引其他企業與機管局合作。

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超過500個遊艇泊位

「SKYTOPIA」新發展項目包括興建首個融合藝術創作鑑賞及貿易的藝術廊總匯、藝術品儲存倉、可超過500個遊艇泊位的機場海灣碼頭、水上康樂消閒區、空運鮮活市集，及發展亞博館第二期等，各項目預計2026至2031年陸續落成。機管局商務執行總監陳正思指，整個計劃預計需要1,000億元，當中300億元為基建費用，由機管局承擔，用內部資源支付，部分工程如亞博二期已動工。其餘會透過全球招商，吸引私營資金投資。陳正思指，項目潛力非常大，有信心吸引其他企業與機管局合作，惟暫未預計項目回報。

自動駕駛系統往港珠澳大橋　年底落成

陳正思又指，機場城市部分項目已在進行，其中接駁港珠澳大橋香港口岸的自動駕駛系統將於年底落成，海灣長廊則於兩年後落成，而亞博二期及自動駕駛系統東涌延伸部分就會在2028年落成，其他項目就要視乎市場反應。

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被問到為何選擇發展有關項目，陳正思說，項目主要考慮到香港及機場的獨有優勢，提到香港國際化的自由港，擁有很好的航空網絡，因此發展的項目均具有香港特色。她舉例指，藝術方面，本港國際藝術品交易非常蓬勃，因此計劃興建藝術倉儲設施及發展成藝術廊總匯；而亞博二期亦提供空間舉行大型國際化演藝活動。

至於是否擔心與西九文化區、啟德體育園等性質重疊，陳正思指，本港是全世界第二大藝術品交易中心，機管局會較着重藝術品的儲藏及和銷售，期望項目產生協同效應，「做大個餅」，越多人參與投資產業將發展得越好。

空運鮮活市集方面，陳正思指香港機場是全球貨運量最高的機場，不少貨物可以很快由各地運到香港，舉例指不少人都認為在香港吃魚生特別好吃，因魚生可很快運到香港，屬本港優勢之一。

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冀機場每年應付1.2億旅客

機管局主席林天福則表示，過往香港國際機場一直專注發展機場三跑系統，現時三跑落成，料長遠每年可以應付1.2億旅客及1千萬噸貨物，有助推動機場成為全球其中一個最大的空運中心。

林天福續指，機場城市鄰近港珠澳大橋，地理位置優越。機場不只是旅客登機或進入香港的地方，機場城市的目標是成為地標建築及領先世界的旅遊目的地，吸引全球各地的投資者，善用香港、大灣區以至亞洲的機遇。

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