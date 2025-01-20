超市大搜查｜6款賀年糕點熱量大比拼 營養師揭高卡之王：食2件熱量＝1碗半飯【附4大減重貼士】
撰文： 何沛怡
發布時間： 22 分鐘前
【賀年糕點／熱量／減肥】農曆新年將至，少不了吃賀年糕點，不過，很多糕點進食1至2片已經相當於攝取1碗飯的熱量。營養學家盧雪怡（Sharon Lo）近日比拼了6款賀年糕點熱量，並教大家4個不致肥食法。
最新影片推介：
賀年糕點｜6款賀年糕點熱量大比拼
6款賀年糕點名單：
- 蘿蔔糕 130kcal
- 馬蹄糕 140kcal
- 芋頭糕 160kcal
- 紅棗糕 190kcal
- 糖年糕 265kcal
- 黃金糕 288kcal
賀年糕點｜4大減重貼士
營養學家盧雪怡（Sharon Lo）在Instagram個人專頁分享6款賀年糕點的熱量比拼，當中黃金糕屬最高卡和最高脂，食2件熱量已經約等於1碗半飯。她推薦蘿蔔糕、馬蹄糕及芋頭糕3款相對低卡的糕點，其中蘿蔔糕為最低卡，馬蹄糕則最低糖。
此外，Sharon還分享了4個進食貼士，想減重但又想在新年飽嘗美食的人士不妨參考。
- 留意糕點款式
不同款式的賀年糕點熱量及脂肪含量相差甚遠，減重期間建議選擇較低熱量的蘿蔔糕、馬蹄糕或芋頭糕，而年糕跟黃金糕熱量比較高，吃2件熱量已經接近一碗半飯。
- 留意進食分量
避免糕點當正餐食用，建議可以當早點或下午茶，每次進食2件（2件蘿蔔糕或馬蹄糕約2/3碗飯熱量），可以預先扣減正餐五榖份量再吃糕點，避免攝取過多熱量。
- 無油煮食方法
建議用蒸、焗、氣炸方式取代用油煎糕，可以降低脂肪攝取量。此外，牛油紙亦是煎糕的好幫手，直接放牛油紙落鑊中火煎，即使不用油也可以煎到香脆的糕點。
- 調味料使用
如果喜愛吃辣的人士，吃糕點時可以搭配低脂低卡醬料，例如港式辣椒醬、辣椒豉油、Tabasco辣椒醬等，取代較高脂肪嘅辣椒油或XO醬。
以上內容獲授權轉載，原文刊登於Instagram「nutrition.sharon」。
——
相關報道：
【減肥秘訣】營養師推薦減肥可吃兩款糕點 黃凱詩教用一物煎糕可減用油量
【減肥大作戰】6款賀年糕點卡路里比拼 營養師教4大不致肥食法
【超市大搜查】7款賀年糕點熱量大比拼 營養師推介低卡之選+3招不致肥
HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m
追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5