超市大搜查｜6款賀年糕點熱量大比拼　營養師揭高卡之王：食2件熱量＝1碗半飯【附4大減重貼士】

▲ 6款賀年糕點熱量大比拼，營養師揭高卡之王：食2件熱量＝1碗半飯。

【賀年糕點／熱量／減肥】農曆新年將至，少不了吃賀年糕點，不過，很多糕點進食1至2片已經相當於攝取1碗飯的熱量。營養學家盧雪怡（Sharon Lo）近日比拼了6款賀年糕點熱量，並教大家4個不致肥食法。

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賀年糕點｜6款賀年糕點熱量大比拼

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6款賀年糕點名單：

蘿蔔糕 130kcal

馬蹄糕 140kcal

芋頭糕 160kcal

紅棗糕 190kcal

糖年糕 265kcal

黃金糕 288kcal

賀年糕點｜4大減重貼士

營養學家盧雪怡（Sharon Lo）在Instagram個人專頁分享6款賀年糕點的熱量比拼，當中黃金糕屬最高卡和最高脂，食2件熱量已經約等於1碗半飯。她推薦蘿蔔糕、馬蹄糕及芋頭糕3款相對低卡的糕點，其中蘿蔔糕為最低卡，馬蹄糕則最低糖。

此外，Sharon還分享了4個進食貼士，想減重但又想在新年飽嘗美食的人士不妨參考。

留意糕點款式

不同款式的賀年糕點熱量及脂肪含量相差甚遠，減重期間建議選擇較低熱量的蘿蔔糕、馬蹄糕或芋頭糕，而年糕跟黃金糕熱量比較高，吃2件熱量已經接近一碗半飯。

留意進食分量

避免糕點當正餐食用，建議可以當早點或下午茶，每次進食2件（2件蘿蔔糕或馬蹄糕約2/3碗飯熱量），可以預先扣減正餐五榖份量再吃糕點，避免攝取過多熱量。

無油煮食方法

建議用蒸、焗、氣炸方式取代用油煎糕，可以降低脂肪攝取量。此外，牛油紙亦是煎糕的好幫手，直接放牛油紙落鑊中火煎，即使不用油也可以煎到香脆的糕點。

調味料使用

如果喜愛吃辣的人士，吃糕點時可以搭配低脂低卡醬料，例如港式辣椒醬、辣椒豉油、Tabasco辣椒醬等，取代較高脂肪嘅辣椒油或XO醬。

以上內容獲授權轉載，原文刊登於Instagram「nutrition.sharon」。

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