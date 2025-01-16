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KK園區人質｜王星被拐緬甸引國際關注　傳詐騙集團受壓「降價拋售」人質　贖金價錢疑流出

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

王星被拐緬甸案引國際關注，傳詐騙集團受壓「降價拋售」人質。

【人口販賣 / 詐騙集團 / 緬甸】隨內地演員王星身陷緬甸妙瓦底詐騙園區獲救，越來越多受害者家屬向有關部門求助，詐騙園區引起多方重視，現已陸續有人質被解救。

15日晚，中國公安部發布通告，明確表示將聯合相關國家警方開展救援。傳詐騙集團受各方壓力，正降價「拋售」園區人質。

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KK園區人質｜詐騙集團降價「拋售」人質

據知情人士透露，因王星事件引發國際關注，詐騙集團備受壓力，目前正在將手上被拐人質盡快「拋售」中，原本要價每人成本價3萬美元（約23.4萬港元），現已降價至6,000美元（約4.68萬港元）左右。

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KK園區人質｜詐騙集團備受壓力

中國公安部發布公告，明確將持續保持對詐騙集團的打壓，進一步加強國際執法合作力度，聯合相關國家警方開展打擊行動，全力搗毀境外詐騙窩點，全力協調解救被困人員。

官媒前總編輯胡錫進發文表示，緬甸妙瓦底詐騙園區臨近泰國，用電、網絡及物資以來泰國提供，中國顯然有能力對泰國服務商施加強大壓力，令其對妙瓦底實施全面封鎖，例如斷電、斷網等制裁，直至所有人質得到釋放。

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