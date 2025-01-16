財政預算案2025｜廠商會：業界盼得到更多財稅支援　倡延長還息不還本

▲ 新一份財政預算案下月公布，廠商會建議進一步延長「還息不還本」安排。（戴朗希攝）

【財政預算案2025 / 廠商會 / 盧金榮】新一份財政預算案下月公布，廠商會建議進一步延長「還息不還本」安排、擴大「中小企融資擔保計劃」的擔保費減免幅度、降低擔保貸款的利率上限等支援中小企。

廠商會會長盧金榮表示，面對龐大財赤，政府須採取手段恢復財政收支平衡，然而香港正處於關鍵的經濟轉型期，有必要繼續支援企業應對挑戰，並為經濟增長注入動能。

財政預算案2025｜富人稅去年已做 盧：觀望政府決定

盧金榮引述廠商會內部調查指，業界仍積極拓展多元市場，並期待能得到更多政府財稅支援。廠商會建議政府進一步延長「還息不還本」安排等，以及取消「補充勞工優化計劃」中對工資中位數的硬性要求。

對於有傳政府擬再度調升「富人稅」，盧金榮稱，去年政府在財政預算案時已提過，今年則要再觀望政府會如何決定。

財政預算案2025｜應對貿易戰 倡重啟與商會溝通機制

為應對中美貿易戰的風險，廠商會表示，政府應重新啟動與主要商會代表的溝通機制，透過收集和發佈資訊、形勢研判和策略分析，協助業界掌握最新動態及評估影響。

立法會議員吳永嘉補充，溝通機制並非一定要恆常會議，但需要讓業界可快速聯絡到政務司司長辦公室等官員，以統籌各部門工作。

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記者：戴朗希