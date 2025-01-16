  • 17°C
香港時間：2025116日 (四) 20:31

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

財政預算案2025｜廠商會：業界盼得到更多財稅支援　倡延長還息不還本

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

新一份財政預算案下月公布，廠商會建議進一步延長「還息不還本」安排。（戴朗希攝）

【財政預算案2025 / 廠商會 / 盧金榮】新一份財政預算案下月公布，廠商會建議進一步延長「還息不還本」安排、擴大「中小企融資擔保計劃」的擔保費減免幅度、降低擔保貸款的利率上限等支援中小企。

廠商會會長盧金榮表示，面對龐大財赤，政府須採取手段恢復財政收支平衡，然而香港正處於關鍵的經濟轉型期，有必要繼續支援企業應對挑戰，並為經濟增長注入動能。

童學園
升中面試︱升中面試自我介紹最強攻略　專家教分4部份部署切忌做1行為【附校長貼士天書】

財政預算案2025｜富人稅去年已做 盧：觀望政府決定

盧金榮引述廠商會內部調查指，業界仍積極拓展多元市場，並期待能得到更多政府財稅支援。廠商會建議政府進一步延長「還息不還本」安排等，以及取消「補充勞工優化計劃」中對工資中位數的硬性要求。

對於有傳政府擬再度調升「富人稅」，盧金榮稱，去年政府在財政預算案時已提過，今年則要再觀望政府會如何決定。

財政預算案2025｜應對貿易戰 倡重啟與商會溝通機制

為應對中美貿易戰的風險，廠商會表示，政府應重新啟動與主要商會代表的溝通機制，透過收集和發佈資訊、形勢研判和策略分析，協助業界掌握最新動態及評估影響。

立法會議員吳永嘉補充，溝通機制並非一定要恆常會議，但需要讓業界可快速聯絡到政務司司長辦公室等官員，以統籌各部門工作。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

記者：戴朗希

相關文章

財政預算案2025｜陳茂波料本年度財政赤字少於一千億　去年首3季經濟增長穩中有進惟增幅不及預期
12:54 2025/01/04
財政預算案2025｜陳茂波料本年度財政赤字少於一千億　去年首3季經濟增長穩中有進惟增幅不及預期
財政預算案2025｜袁國勇等促勿削教育開支　倡發展高端醫療服務
19:55 2025/01/12
財政預算案2025｜袁國勇等促勿削教育開支　倡發展高端醫療服務
財政預算案2025｜自由黨促切「肥膏」　分兩年減部門經常性開支達終極滅赤
19:31 2025/01/14
財政預算案2025｜自由黨促切「肥膏」　分兩年減部門經常性開支達終極滅赤
財政預算案2025｜新民黨籲公務員凍薪至政府財政改善　倡推「IPO通」、「地產通」
12:38 2025/01/15
財政預算案2025｜新民黨籲公務員凍薪至政府財政改善　倡推「IPO通」、「地產通」

你可能感興趣

財政預算案2025｜陳茂波料本年度財政赤字少於一千億　去年首3季經濟增長穩中有進惟增幅不及預期
12:54 2025/01/04
財政預算案2025｜陳茂波料本年度財政赤字少於一千億　去年首3季經濟增長穩中有進惟增幅不及預期
財政預算案2025｜袁國勇等促勿削教育開支　倡發展高端醫療服務
19:55 2025/01/12
財政預算案2025｜袁國勇等促勿削教育開支　倡發展高端醫療服務
財政預算案2025｜自由黨促切「肥膏」　分兩年減部門經常性開支達終極滅赤
19:31 2025/01/14
財政預算案2025｜自由黨促切「肥膏」　分兩年減部門經常性開支達終極滅赤
中美貿易戰 香港 政務司 吳永嘉 財政預算案 立法會 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

緬甸KK園區｜騙兩港女到泰國再轉送緬甸詐騙園區　女美容師被捕
緬甸KK園區｜騙兩港女到泰國再轉送緬甸詐騙園區　女美容師被捕
急症室最長等候時間（01月16日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月16日 時間16:05）
富貴情婦｜百億富商馬清鏗情婦「五索」5年抱4　狂曬Hermès獨立屋巨廳仔女當遊樂場
富貴情婦｜百億富商馬清鏗情婦「五索」5年抱4　狂曬Hermès獨立屋巨廳仔女當遊樂場
遊日注意丨日本南海恐爆9級地震　專家預計發生時機　4地區出現大地震先兆
遊日注意丨日本南海恐爆9級地震　專家預計發生時機　4地區出現大地震先兆
喪女之痛︱22歲愛女4年前患病離世　音樂人爸爸「AI復活女兒」：從未打算走出喪女之痛
喪女之痛︱22歲愛女4年前患病離世　音樂人爸爸「AI復活女兒」：從未打算走出喪女之痛