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Healthy Life｜聚餐易大飲大食體重急增？營養師分享減肥急救餐單　教3大消滯方法

保健美顏

撰文： 何沛怡

發布時間： 54 分鐘前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

聚餐易大飲大食體重急增？ 營養師分享減肥急救餐單，教3大消滯方法。

【聚餐／暴飲暴食／肥胖】不少人與朋友聚會或公司聚餐時都會大飲大食，增加了肥胖風險。為此，TOPick邀請了Greenutss兩位營養學家Kristen及Janice，向大家分享減肥急救餐單，避免體重急增。

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減肥急救｜聚餐避免5類食物

平時公司聚餐時，如果外賣到會，部分小食拼盤可能包含炸物，或加入過多醬料的食物，Janice提醒要格外小心，因為這類食物脂肪含量較高，建議淺嘗即可。在吃到會時她較推薦肉類，例如焗雞胸肉、焗雞腿肉或焗牛扒。

此外，不少人認為沙律是健康的食物，因此在聚餐時難免會多吃。不過，Janice提醒，沙律其實包含較多沙律醬，如果多吃反而中了高脂的陷阱。而在飲品方面，則需要避免太高糖或酒精過多的飲品，推薦選擇清茶或無糖飲品。

另外，如果是外出聚餐，比如中餐，Janice提醒，除了要格外小心煎炸食物，還要小心蔬菜類。她指，中式套餐中的蔬菜一般以油泡的方式處理，即過油後再翻炒，反而會令蔬菜鎖住的油份比肉類更高。

減肥急救｜3大消滯方法

過時過節或聚餐後容易有食滯的感覺，Kristen分享，有3大方法可以幫助消滯:

  • 在大飲大食後可以進食一些含有消化酵素的水果，如木瓜、菠蘿，有助促進腸胃消化;
  • 吃完飯後盡量不要坐著，可以多行走或多多活動身體，令腸胃蠕動更好，幫助消化；
  • 在大餐後身體容易儲存較多鈉質，加劇身體水腫的問題，因此要記得飲水，促進血液循環，令消化系統更加理想。

減肥急救｜聚餐飲食貼士

Janice以自助餐為例，她建議可按照先吃蔬菜、再吃蛋白質類、最後再吃碳水化合物的順序進食，有助穩定血糖，飽腹感亦更好。

她指，在自助餐首輪時先進食新鮮蔬菜，在墊肚之餘還可以提供充足的纖維，增加飽腹感；第二輪則可以進食較高蛋白質的食物，如白肉類、海鮮等，紅肉類則建議淺嘗；最後選擇進食碳水化合物；在甜品方面，Janice建議每3、4款甜品各自拿一小件即可。

減肥急救｜大餐後的減肥急救餐單

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早餐：

  • 黑咖啡
  • 烚雞蛋 2隻
  • 麥包 1片

午餐：

  • 蒸薯仔 200克
  • 低脂熟牛肉 150克
  • 菠菜（加1茶匙油）1碗

下午茶：

  • 0%脂肪無糖希臘乳酪 100克

晚餐：

  • 蒸番薯 150克
  • 焗三文魚背 120克
  • 西蘭花 1碗

Kristen指出，大餐後身體容易攝取過多鈉質，而該減肥急救餐單中的食材包括番薯、菠菜和麥包，這3類食物鉀質含量相對豐富，可以令水份加快排走，減少水腫的狀況。

另外，她推薦可以多吃三文魚和雞蛋，當中含有豐富的Omega-3和健康的油脂，可以平衡大餐時攝取過多的油膩食物、不好的脂肪。

她提醒，如果患有長期病患，尤其是患有心臟疾病或腎臟疾病的人士，就要避免使用上述減肥急救餐單。如有任何問題，建議諮詢相關專業人士的意見。

——

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