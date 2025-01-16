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飲食情報｜新春享受帝王式火鍋盛宴　7種高級食材重塑佛跳牆

休閒消費

發布時間： 5 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

為迎接新春佳節，「湊湊火鍋」推出一系列宮廷式尊貴體驗，包括「七福臨門佛跳牆配小火鍋」與「落花膠原白玉鍋」。

「七福臨門佛跳牆配小火鍋」，重塑傳統福建名菜「佛跳牆」，帶來「一鮮二香三醇」的獨特味覺體驗。

史載乾隆皇帝曾七巡江南，途中從皇宮御膳菜品中粹取精華以製成佛跳牆。精選7種高級食材 —珍貴黃海野生海參、膠原滿滿鯊魚花膠、每日直送的鮮活8頭鮑、日本北海道鮮帶子、清朝御用皇膳秘方所調製的螺片、獨家精選紐西蘭深海珊瑚蚌及雲桂出品的蘑菇紅托竹笙重新詮釋名菜。

七福臨門佛跳牆配小火鍋

「五谷豐登佛跳牆配小火鍋」精挑5款高貴珍饈食材，兩款佛跳牆配上湊湊招牌昆布鰹魚鍋或紅顏竹笙花膠雞鍋，可與佛跳牆一同享用，品嚐帝王般的饕餮盛宴。

另一款新品「落花膠原白玉鍋」嚴選12種熬煮高湯原料，包括10年等級高麗人參，浙江金華火腿經果木煙燻3小時烘乾1個月；日本銀杏經阿爾卑斯山巖鹽，慢烘後取果去皮，增加湯頭鵝黃色澤與植物油質感；上等新西蘭深海鱈魚花膠及雲貴高原桃膠，配以正陽珍珠豆型花生，營食價值甚高，真材實料。

豬腳選用不超過6月齡嶺南山野放養小豬，經280度高溫烤制後，與甜美蔬菜共同熬煮8小時，湯底味道層次豐富。

精緻「新年華麗海鮮拼盤」匯集來自海洋的極致鮮味，包括每日鮮活即劏原隻帶子、基圍蝦、乳生蠔、南非鮑魚及白鱔片等時令鮮活海鮮，拼盤海產包羅萬有。

「金蛇賀歲頂級美牛拼盤」精選美國頂級牛肉，肉質細膩！「紅紅火火清酒和牛」則提供突破傳統火鍋框架的焦香感體驗，在清酒的沉殿過程中去除酒精，同時 23%的酒香精華得以保留融入和牛，增添獨特風味。

「湊湊火鍋」金蛇獻福

此外，「哈哈大笑松露蝦滑」含高達90%海蝦肉，配以濃郁黑松露，將味道再次提昇，與蝦肉的鮮甜相得益彰。

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