教評專欄｜裘錦秋中學家校花三日備「早餐日」　讓學生們明白早餐的營養價值和重要性

▲ 裘錦秋中學（屯門）籌備了本年度的第一次全校「有營早餐日」。

美好的一天始於早餐。不少研究顯示早餐對我們的健康十分重要，但總有不少的原因導致學生空著肚子上課。不少學生認為早餐的習慣並不重要，可以趁小息裹腹，而且小食部的食物很美味。

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健康身心靈的第一步是擁有健康的體魄，其中早餐是十分重要的。根據問卷調查所得，本校有不少學生確是輕視早餐。或許是路程遠，一直睡眼惺忪地在路上；或許是家中無人安排，加上個人不重視；種種不同的原因令到學生往往以午餐為第一餐。先不談早上安排的體育課，連早會時段亦多了學生感到不適，甚至有些會暈倒。無論是老師或家長，都希望可以令學生多些重視早餐，於是裘錦秋中學（屯門）家校一起籌備了本年度的第一次全校「有營早餐日」。

一旦確定日期後，各司其職，知識層面交予體育科同事，友好聯同家教會成員構思食物種類，學生義工隊主動提出幫忙。早餐日的目的是希望學生重視生活習慣，食物以健康為主軸，並且要是家常及方便的。家長準備的食物，包括粟米、饅頭、雞蛋、蘋果、冬枣等。這些含纖維、富蛋白質和低熱量又可口的食物，確是很適合中學生，而且每人也有一包他們喜歡的荳類飲品。

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看似簡單的食物，而且有不少家長來幫忙，還有學生義工隊鼎力相助，應該是水到渠成的。但要令全校五百多位師生順利取食物及有足夠的空間進食，並不是件容易的事。家長們於活動的三日前就在學校準備，甚至留至晚上近8 點才離開。這看似簡單的早餐日其實費了不少腦汁才可以順利完成，例如需於體育課及早會期間講述有關早餐的營養價值和重要性，同時要讓學生了解味道並非首選，健康的體魄對個人的重要等等。

看著學生笑容滿面，手中有雞蛋和蘋果，魚貫有序地往食物部或回課室，有禮地向家長致謝，所有老師一起和學生進食早餐，相信即使是簡單而家常的食物，也是可口而富人情味，其中有家長濃濃的心意，好友傾力相助，學生的協力，令早餐日順利完成。

早餐是美好一天的開始，這習慣會使你擁有健康的體魄，要每一天都令自己以最好的狀態學習。

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