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洛杉磯山火｜陳冠希7歲女學校被燒毀　發文求救呼籲捐款：助重建更好校園

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撰文： 游艾維

發布時間： 1 小時前

最後更新： 46 分鐘前

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陳冠希女兒就讀的學校受山火肆虐。

【洛杉磯山火／火災／陳冠希／EDC】洛杉磯山火持續一周仍難以受控，至今已經導致不少人家園被摧毀。定居美國的陳冠希本周三（1月15日）在社交網發帖文，原來其7歲愛女Alaia所就讀位處南加州的學校也被波及。

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洛杉磯山火丨呼籲網民捐款

陳冠希以英文撰文向外界求救，希望大眾向學校作出幫助，陳冠希直言尤其沉痛，因為這裡是他女兒學校的所在地。

他寫道：「請幫忙重建Alaia的學校，南加州的大火造成了不可估量的破壞，我很遺憾地說帕利塞茲的大火已經完全摧毀了Alaia 的校園，我請求你們，我所有的支持者前來捐款，為Alaia和其他學生重建一個新的、更好的校園。」他更附上捐款的網址和QR Code。

洛杉磯山火已持續一周。（圖源：AFP）

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今日（1月16日）陳冠希於IG上載女兒獨照，他表示感謝大眾的捐款與及支持：

陳家感謝所有向Alaia學校捐款或祈禱的人們，我們將繼續協助社區，感謝任何向受災人左賦予愛的人們。

對陳冠希如此關注洛杉磯山火，更積極呼籲募捐善款，不少網民也紛紛點讚。

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