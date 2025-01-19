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湛江親子遊｜湛江高鐵遊7大必到景點推介　中國最南南極村/菠蘿的海/法式風情街睇歐式建築

親子好去處

撰文： 任薏

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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湛江高鐵遊7大必到景點推介。

【湛江高鐵遊/湛江好去處/湛江景點】北上熱潮持續，港人除了會到深圳外，越來越多人到更遠的城市旅遊，而湛江作為巴黎奧運連奪兩面跳水金牌的全紅嬋家鄉，也成為了不少人的旅遊新選擇。除了有當地的特色美食外，也有不少歷史悠久的古蹟！TOPick為大家介紹湛江7大必玩景點，即睇詳情！

湛江親子遊｜中國南端港口城市湛江

湛江位於中國南端，是一座歷史悠久的港口城市，三面環海的地理位置，盛產各種鮮嫩海鮮，當中如手掌般大的生蠔更是當地必吃。湛江曾是前法國殖民地，保留了不少法式建築，加上當地既有的嶺南建築，造就了文化相融的歷史景觀，風景與人文並存的湛江，非常適合一家大細的旅遊地方。

湛江親子遊｜高鐵4.5小時直達

要前往湛江，高鐵是目前最快捷便利的方法，由香港西九龍出發，直達至湛江西站只需要4.5小時，以往高鐵尚未開通時，一般透過巴士和自駕遊形式需時8至12小時不等。現時乘坐高鐵節省近一半時間。

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湛江景點推介｜1.赤坎老街

擁有近千年歷史的赤坎老街，是湛江歷史最悠久的景點，由於以往是法國殖民地，老街有不少鐘樓式的法式建築和嶺南騎樓，充滿歷史風味。除了別具特色的建築外，老街也有不少打卡位，其中本利士多便利店更是劇集《隱秘的角落》的取景地，吸引不少遊客前往。另外，老街也有很多特色美食，文青咖啡店，如「馬三姐」必食海鮮撈粉及安鋪白籺、「石狗咖啡」等，適合喜歡「掃街」，又或安靜地享受咖啡的大家。

赤坎老街
地址：湛江市赤坎區新華路明晶大廈北側

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湛江景點推介｜2.法式風情街

位於海濱街區的法式風情街，故名思義有不少法式建築，包括具有歷史意義的法國公使館和天主教堂，法國公使館被列為文物重點保護單位，內裡擺放了不少歷史文物，讓大家認識當時的歷史。另外，風情街還有其他值得參觀的歷史建築，如廣州灣法國警察署舊址、天主教堂、東方滙理銀行舊址等。

法式風情街
地址：湛江市霞山區海濱大道南海天一色東側約100米

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湛江景點推介｜3.金沙灣觀海長廊

觀海長廊長達2千多米，可以眺望湛江海灣大橋，黃昏時可以欣賞到日落晚霞，相當寫意，而晚上更會有燈光秀。而旁邊的金沙灣沙灘是為國家4A景點，總面積約20萬平方米，設有淋浴柱、淡水浴、沙灘椅等休閒設施，附近也有不少餐廳，以及大型商場萬象金沙灣廣場。

金沙灣觀海長廊
地址：湛江市赤坎區東海岸

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湛江景點推介｜4.菠蘿的海

湛江徐聞縣盛產菠蘿，擁有逾35萬畝的菠蘿田，每年產量佔全國一半以上。由於菠蘿葉會因應不同的生長時期而變色，所以菠蘿田會出現如彩虹般的顏色，此獨特美景被稱為廣東「十大最美農田」之一，每到當造季節，吸引不少遊客打卡。菠蘿田附近售賣著各種菠蘿特色手信和制品，如菠蘿乾、鳳梨酥、還有原隻菠蘿等。遊客也可以參觀菠蘿罐頭廠，了解菠蘿的製作過程。

菠蘿的海
地址：湛江市徐聞縣曲界鎮

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湛江景點推介｜5.南極村

南極村位於中國內地最南端，面向海南島，是湛江近年最熱門的景點，村中的珊瑚建築、風車鹽田、以及端點燈樓更是必到打卡點，其中還有渡瓊作戰指揮所址跡。

南極村
地址：湛江市徐聞縣角尾鄉

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湛江景點推介｜6.特呈島

湛江作為廣東濱海城市，擁有長達2千多公里的海岸線，多達140個島嶼，其中特呈島是著名的旅遊景點之一，由市區出發只需要約10分鐘的船程。上船前更可以逛逛湛江漁人碼頭，有不少當日新鮮海鮮，如生蠔、扇貝、龍蝦等，還有售賣各種海味乾貨的市場。

而特呈島，在2011年被列入中國國家級海洋公園，島上有大片紅樹林和海岸景色，也有不少打卡位和景點，如白沙灘、火山石、冼太廟等。如果不想行程太趕，島上有四合院建築風格的度假村，更設有溫泉，大家可以放鬆身心。

湛江漁人碼頭
地址：湛江市霞山區東堤15號

特呈島
船班次：

  • 旺季（5月1日-10月31日）：20:00前半小时一班
  • 淡季（11月1日-4月30日）：周一至周五每小时班

價格：

  • 單程：¥5/人
  • 來回：¥50/人
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湛江景點推介｜7.茂德公鼓城

湛江保留了不少雷州文化，茂德公鼓城是一座以雷州古城面貌而建造的仿唐古城，鼓城內有多間餐廳、飲品店、咖啡店等，可以享受「掃街」樂趣，同時還可以欣賞到國家非物質文化遺產的「雷劇」，感受湛江文化。

茂德公鼓城
地址：湛江雷州市文化路8號

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