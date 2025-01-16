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洗黑錢｜12人涉嫌洗錢1050萬　7人為休班警當中兩人另涉詐騙

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12人涉嫌洗黑錢1,050萬元，其中7人為休班警。（資料圖片）

警方拘捕12人涉嫌洗黑錢1,050萬元，其中7人為休班警，而當中兩名休班警另涉嫌詐騙，將自住按揭樓宇出租。

警方財富情報及調查科人員經深入調查後，今日（16日）上午分別在上水、粉嶺、屯門及葵涌區拘捕8名本地男子及4名本地女子，年齡介乎28至68歲，涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）。其中有7名被捕男子為休班警員，年齡介乎28至39歲。

12人涉嫌洗黑錢1,050萬元，其中7人為休班警。（資料圖片）

兩休班警將自住按揭物業出租

消息指，上述12人涉嫌在2017至2024年間利用22個銀行戶口清洗由犯罪活動所得的懷疑犯罪得益，涉案金額約1,050萬元，所有被捕人現正被扣留調查。當中兩名休班警再因2019年至2024年間將自住按揭樓宇出租，而涉嫌「詐騙」被捕。

該7名休班警員現已被停職。警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

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