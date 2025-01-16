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食物中毒｜九龍灣百樂金宴國際宴會群組　增至138人不適

社會

發布時間： 20 分鐘前

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九龍灣百樂金宴國際宴會廳的食物中毒個案群組，增至138人食物中毒。初步相信與早前三宗個案有流行病學關連，累計涉及138人，不排除受影響人數會增加。

衞生防護中心表示，再錄得一宗新個案。涉及18人（包括1男17女）。他們在一月十一日在該餐廳午餐，6至68小時後出現嘔吐、腹瀉、噁心、腹痛及發燒等食物中毒病徵。

至於昨日公布的三宗群組，受影響人數由57人增至120人。連同最新一宗個案，四宗群組受影響人士包括54男84女。當中65名受影響人士已求醫，其中3人需入院，經治療後已出院。

衞生防護中心呼籲於1月8日至12日到九龍灣宏光道39號宏天廣場地下百樂金宴國際宴會廳用膳並感到腸胃不適的人士，致電中心熱線（2125 2372）以便提供適切評估。熱線將維持運作至1月24日，逢星期一至五上午9時至下午5時，以及星期六日上午9時至下午1時運作。他們如出現感染病徵，如發燒或感不適，應同時立即求醫。

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