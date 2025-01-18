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周末好去處｜Bakehouse沙田新店1月18日開業　首間提供晚市堂食 

社會

撰文： 梁巧恩

發布時間： 17 分鐘前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

【Bakehouse/周末好去處/人龍】Bakehouse由灣仔首間店開始，一直是「人龍店」，疫後亦持續拓展。Bakehouse by Grégoire Michaud 將於沙田新城市廣場開設第七間分店，是Bakehouse旗下首間提供全日堂食餐飲的門市。沙田店獨家提供兩款手工烘焙包點楊枝甘露菠蘿包、沙田蜂蜜柑桔冬甩。 

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推2款獨家手工烘焙包點
沙田新店結合了麵包店和餐廳兩個營運模式，新店將推出兩款獨家手工烘焙包點。
楊枝甘露菠蘿包：外脆內軟，菠蘿包香脆的外層帶有椰香，而內餡則是酸甜可口的楊枝甘露椰奶忌廉
沙田蜂蜜柑桔冬甩：包裹着來至沙田永和蜜蜂場的蜂蜜，柔滑的意大利芝士雲呢拿忌廉，搭配清新美味的蜜餞柑桔，最後灑上蜂巢形狀的杏仁薄片，為味蕾帶來令人愉悅的享受。

Bakehouse 創辦人 Grégoire Michaud 表示，過去幾年重心放在經營外賣自取的業務，暫時擱置了堂食的經營模式，直到生活節奏逐漸恢復正常。

如今，我們終於迎來開設首間提供全日堂食門市的最佳時機，而沙田無疑是最理想的地點。

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全日堂食有甚麼好吃？

  • 黑松露炒蛋多士（Truffle Folded Eggs）：以風味濃郁的巴馬臣芝士和馥郁芳香的松露入饌，搭配酸種牛角包
  • 醃三文魚蟹肉班尼迪蛋 （Salmon and Eggs Royale）：在酸種牛角酥上放有嫩滑的水煮蛋，配上油脂豐富的醃三文魚、鮮甜的蟹肉和一咬即破的醬油三文魚籽，最後淋上絲滑的荷蘭醬
  • 鄉村酸種麵包配蒜香海藻味噌牛油（Country Sourdough with Umami Butter）：以味道濃烈的烤大蒜和海藻搭配馥郁而不搶味的味噌，濃縮成鹹香四溢的鮮味奶油，塗在溫暖酥脆的麵包上，讓平凡中藴藏著不凡滋味
  • 松露生牛肉他他（Truffle Beef Tartare）：生牛肉他他搭配刨好的松露、巴馬臣芝士和新鮮的放養蛋黃，再加上酥脆可口的薯片
  • 澳洲和牛西冷配炸洋蔥圈及芥末胡椒醬（Grilled Wagyu Striploin）：多汁的和牛搭配金黃酥脆的炸洋蔥圈，辣得恰到好處的芥末胡椒醬更是點睛之筆
  • 龍蝦芝士通心粉（Grilled Lobster Mac and Cheese）：格魯耶爾芝士包裹著鮮甜爽滑的龍蝦肉，並灑上香脆的麵包糠，為這道菜式帶來豐富多樣的口感
  • 海鮮雜燴配蒜蓉紐結酥：海鮮雜燴以龍蝦高湯為基底，加入了新鮮的銀金鯛魚、虎蝦、青口和蜆，以及少許奶油。 
  • 紫霧鮮奶抹茶（Purple Haze Matcha Latte）：結合略帶苦澀的宇治抹茶和靜岡抹茶，襯托出綿密的紫薯、馥郁的薰衣草和順滑的牛奶

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