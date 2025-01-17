立法會智能𨋢｜「智能升降機」運作逾年仍優化中　開支幾多無從計？

▲ 「智能升降機」運作逾年仍「優化中」？

【立法會 / 智能升降機 / 智能𨋢】議員對立法會「智能」升降機怨聲載道，好奇更換系統及日常維護開支。建築署回覆本欄查詢話，由於優化改善工程仍在進行中，最後確實費用暫未能提供。有議員關注優化工程何時完結，會否要不斷付錢優化？

立法會智能𨋢｜建築署：不會影響每年例行維修保養開支

建築署則派「定心丸」，稱擴建工程是採用「設計與建造」的合約模式，升降機系統的設計、安裝及其他相關費用，例如優化措施及現場支援，均已包括在項目的預算之內，強調相關的系統調整和優化工程，不會影響每年的例行維修保養開支。

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立法會智能𨋢｜擴建屋宇裝備工程預算3.7億

雖然建築署暫未能提供「智能𨋢」開支，不過，根據政府向財委會申請立法會擴建的撥款文件，屋宇裝備工程預算是3 .7億，包括安裝電力裝置、通風和空氣調節裝置、消防裝置、升降機，以及其他雜項裝置，但就未列明分享數字。

其實，除了安裝，升降機還有例行維修保養開支，根據政府批出的合約，2021年初至2023年，政府總部、特首辦及立法會大樓內的升降機，保養及維修服務開支逾1600萬元，而2024年初至2026年底的費用，已增至2000萬元。

▲ 在議員議案投票前約五分鐘，有四位身穿西裝的保安人員已經主動「待命」，按好最近會議廳的四部𨋢，一人負責統籌，有其他人經過想使用時，保安著使用其他𨋢。

建築署回覆指，立法會「智能𨋢」的承辦商是富士達（香港）有限公司。除了負責整個擴建工程的升降機系統設計及安裝外，亦會為系統運作提供專業技術支援。負責保養及維修的，亦是富士達。根據富士達官網介紹，機電工程署總部大樓13台「快速升降機」，亦是由其提供。

本欄上周四提到，立法會新𨋢2023年底啟用後，議員議助投訴聲至今不斷，不時出現人多不派𨋢、派錯𨋢、飛𨋢的情況，致高峰期要派保安「人手㩒𨋢」等「補鑊」。

立法會秘書處前日宣布有新招利便議員使用大樓升降機，1月15日試行新安排，除了休會期間，星期三至五指定時段，即在大會或財會舉行時的高峰期，最近會議廳的4部𨋢只往返會議樓層、議員樓層及相關主要樓層，為期2個月。

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