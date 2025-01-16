第三間醫學院｜屢惹醜聞內地教授宋爾衛助浸大申新醫學院　 公布數日後雙方解除合作關係

▲ (中山大學孫逸仙紀念醫院圖片)

有意申辦第三間醫學院的浸大，昨日(15日)於微信公眾號發公告，提及早前加入浸大申請第三間醫學院「專家諮詢委員會」的中山大學附設第二醫院院長宋爾衛，由於公務繁重，難以兼顧各方事務，並辭去專家諮詢委員會職務。

浸大稱，經過充分溝通，在相互理解、相互尊重的基礎上，雙方達成共識，即自2025年1月15日起，宋教授將不再繼續參與委員會的相關工作 。 再次感謝各界人士對浸大新醫學院籌備工作的關注與支持。未來，浸大將繼續推動新醫學院的籌備，為香港醫學教育貢獻力量。

宋爾衛於早前曾涉及多宗學術醜聞，其中2023年，曾有傳中山二院（中山大學孫逸仙紀念醫院）宋爾衛及另一名教授蘇士成，其實驗室學生集體患癌，宋爾衛對媒體回應稱「造謠」，涉事實驗室後來被拆除。

浸大早前公布第三間醫學院專家諮詢委員會名單後，隨即引起內地網民關注，而浸大民主牆張貼多張告示，指「反對污點學者加盟新醫學院」，並羅列宋爾衛被指涉及的多宗學術醜聞。

校方早前亦稱，亦與中山大學附屬第一醫院（中山一院）建立戰略聯盟，中山一院及旗下醫院將為新醫學院課程和基礎設施規劃提供意見，並提供臨床培訓資源，包括提供專科臨床教學和實習機會，以及共享臨床專業知識等。

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