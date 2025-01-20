中風中心｜國家認證中風中心選址屯門醫院　院方：去年起已開始籌組

▲ 屯門醫院新手術大樓。(醫管局圖片)

去年施政報告提出按照國家認證標準建設全港首間中風中心。屯門醫院副行政總監鄭振邦透露，中風中心將選址屯門醫院的神經醫學中心，為首間公布中風中心落戶的公立醫院

鄭振邦指，2023年設立的神經醫學中心，服務六大服務範疇包括建設中風中心，院方自去年起籌組中風中心，包括設立中風患者的綠色通道，以及進行國家認證。

他表示，「所有服務均是經神經醫學中心監管及辦事」；據屯門醫院公開資料，該院於去年6月起開通綠色通道，將治療中風患者的流程更標準化，任何疑似急性中風病人送抵醫院後，會掛上特定標記，務求以最短時間進行臨床評估及治療，把握「治療黃金期」。

中風中心是去年施政報告提出的政策之一。政府消息人士當時表示，設立中風中心用意是理順治理流程，於現有急症室的分流措施中區別，讓出現初期中風迹象者可走「綠色通道」搶救。當局當時未透露會設多少間中風中心，但就指會核心龍頭醫院先行。

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