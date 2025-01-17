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心肌梗塞｜華航董事長謝世謙心肌梗塞猝逝享年73歲　女兒慟憶最後對話：以為只是感冒

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 45 分鐘前

最後更新： 41 分鐘前

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華航董事長謝世謙心肌梗塞猝逝享年73歲，女兒慟憶最後對話：以為只是感冒。

【中華航空／謝世謙／心肌梗塞】中華航空董事長謝世謙昨日（16日）凌晨驚傳心肌梗塞離世，終年73歲。據悉，謝世謙近日因患流感身體不適，15日仍照常上班。有醫生指出，要留意心肌梗塞10大徵兆。

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華航董事長猝逝｜謝世謙因心肌梗塞離世終年73歲

綜合台媒報道，中華航空董事長謝世謙於16日凌晨因心肌梗塞離世，終年73歲。據悉，他近日因患流感身體不適，但15日他仍照常上班，並代表華航資方與華航空企業工會簽訂團體協約。不過，謝世謙當日臉色蒼白，盡顯疲態。

中華航空16日下午發布聲明指出，謝世謙董事長的離去，對於華航乃至整個航空產業而言都是一個巨大的損失；他的貢獻和成就也將永遠銘刻在華航的歷史中。全體員工對此深表哀悼，並向他的家人表示最深切的慰問。華航將繼續秉承謝董事長的遺志，為公司永續發展持續努力。

華航指，謝董事長於1979年進入華航，從基層財務員做起，已在華航服務46年，任內屢屢替員工加薪，更帶領團隊及員工挺過疫情衝擊，疫後營運逆勢高飛，2024年營收迎來公司成立65年來最佳表現，同時他也被員工譽為「對員工最好的董座」。

華航董事長猝逝｜女兒不捨告別父親

而謝世謙的女兒、旺福樂團貝斯手推機，也發文悼念爸爸，難過表示，前一天回娘家時爸爸才說自己有點感冒，「他回覆我的聲音非常洪亮，我真的以為就只是小感冒而已。」

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推機表示，爸爸不但照顧了一家人，「也在自己的工作崗位上，發電燃燒到最後一刻。」她又指，小學時每到假日，爸爸就會騎車載她到南京東路的華航大樓，「他埋頭加班，我就在旁邊寫功課，整層樓就只有我們兩個。現在回想起那段記憶，真的好奇幻，而且莫名的美好。」最後她不捨告別父親：

我知道你退休後要去更美更絢爛的地方享受退休生活，而且你在地球上任務已完成！可以放心地飛去了！會永遠記得你的幽默和溫暖，不善於表達愛，但所做的一切都充滿了愛！還有我一輩子都練不會的美麗字跡（慚愧）。謝謝親愛的老爸，好好休息了，一路好走。

心肌梗塞｜心肌梗塞10大徵兆

台灣國泰醫院心臟加護病房主任張釗監表示，心肌梗塞的風險族群，除了因老化較常見於45歲男性、55歲女性的中高年齡層外，還包括有家族遺傳史、高血壓、高血脂、糖尿病、抽菸、酗酒、缺乏運動及壓力等。

張釗監醫生指出，不只是中高年齡層，近年來隨著生活型態改變，現代人普遍有高油、高糖、高鈉等飲食習慣，即便是年輕族群也有可能發生，而且就算是身強體健的人士，也未必能夠避免，因為帶有老化和壓力等因素存在，不少患者在心肌梗塞發生時，往往都是因認為自己身體健康而不自覺。

張醫生表示，心肌梗塞發作時的胸痛，和一般的肌肉、筋膜所引起的胸痛有所不同，患者通常難以確切指出疼痛位置。此外，患者也常見出現胸悶、呼吸困難，或是在肩膀、手臂、背部、喉嚨、下巴、牙齦等部位出現延伸性疼痛，考量每個人對疼痛感受度不同，有時也未必會以疼痛方式呈現，可能為痠、麻等不適。而心肌梗塞的疼痛往往會持續一段時間，可達15至30分鐘，如果痛到出冷汗，則已是相當危急的警訊。

他提醒曾罹患心肌梗塞的患者，在發生心肌梗塞時應立即服用醫師開立的「硝化甘油」，若服用2次仍未獲得改善應立即就醫。如果是第一次發生心肌梗塞且身邊沒有硝化甘油者，無論是否確定為心肌梗塞，應立即撥打119求救，避免自行開車就醫，以免錯過黃金搶救時間。

心肌梗塞｜心肌梗塞7大常見徵狀

本港心臟科專科醫生梁永雄早前受訪表示，心肌梗塞主要是因為冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧份到心臟。他指出，心肌梗塞的黃金搶救時間為6小時，如未能在黃金期內進行手術，患者可能會出現心肌壞死，或會誘發嚴重的心律不正、心臟停頓，甚至死亡；亦有40%患者病發時會直接死亡。

他指出，心肌梗塞可以沒有任何徵狀，亦有以下7大常見徵狀，提醒有高血壓、血脂高、糖尿病、肥胖問題等人士要多加留神：

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心肌梗塞｜4招預防心肌梗塞

麗水市人民醫院心血管内科主任梅益斌亦曾表示，急性心肌梗塞的危害極大，是臨床上導致猝死的主要原因之一。心肌一旦壞死就無法恢復，即使搶救成功也會留下後遺症，使心功能下降。他建議4大方法預防心肌梗塞：

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心肌梗塞｜10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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