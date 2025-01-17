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最強繼母︱內地拍劇眼受細菌感染容貌受損　堅持照開工做直播獲讚專業

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

楊卓娜內地劇期間受細菌感染。

【楊卓娜 / 最強繼母 / TVB御用寡婦 / 香港小姐】有「最強繼母」之稱的楊卓娜，不論樣貌、皮膚、身段都保養得宜，屬娛圈公認凍齡靚媽之一，楊卓娜亦不時在個人社交台上載靚相，向粉絲展露美好一面。

近年，楊卓娜當演員拍劇外，更活躍做直播，可是近日她直播時，眉毛上方有明顯疤痕，但即使容貌有損，她仍然抱住「Show Must Go On」態度，堅持上鏡直播，不介意自己樣貌不在最好狀態被看到，專業態度獲網民大讚。

對於眉毛附近有疤痕，楊卓娜解釋原因指：「我都唔知咩事，喺內地拍拍吓劇，突然間有個朝早起身化妝，見到我又腫又痕，醫生話細菌感染，腫到落眼肚。」

之後，她再在社交平台發文：「🥰🙏多謝大家關心，因為上星期喺深圳開工，可能俾昆蟲咬到,  眼眉有紅腫發炎嘅情況，已經睇咗醫生，康復中請不用擔心！」在昨晚，楊卓娜再出po稱再度求醫，寫道：「又去睇醫生」，希望楊卓娜早日康復，靚樣重現。

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最強繼母︱參加香港小姐入行

現年47歲的楊卓娜在2001年以別名楊卓玲參加香港小姐競選，與另外兩位佳麗譚巧婷、劉桂櫻獲得「創意合作獎」，而該屆香港小姐冠軍為楊思琦。

楊卓娜入TVB當演員，因為常演未忘人角色，被封「TVB劇御用寡婦」。她於2009年為「廣告燈箱大王」楊志翹誕下女兒楊舒然（豹豹），而男方早年喪妻遺下兩名女兒舒婷和舒雅，楊卓娜因此成為三女之母，而她兩名繼女相處融洽，由此被封「最強繼母」。

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