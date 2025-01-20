都大續辦創科體驗活動提升創意  企業支持助同學掌握社會趨勢

在數碼科技應用愈趨普及的今天，愈早掌握創科概念與創意思維，愈能提升競爭優勢。在全人教育與研究領域皆與時俱進的香港都會大學（下稱都大），今年再度舉辦別具特色的創科體驗活動—「都大Hackathon」，吸引超過120位來自不同學系及年級的同學組成跨學系隊伍參賽，短時間就兩大比賽議題構思解決方案，激發創造力並融會各種「軟技能」。勝出隊伍除了最高可獲一萬港元奬金外，更可晉級參加都大的「薈創點 2025」決賽，爭逐更高殊榮。

都大為培育學生創新創業思維，於去年首度推出即大受歡迎的「都大Hackathon」活動，今年繼續舉行。活動首階段於2024年11月至12月期間，為學生提供一連串賽前交流及參觀活動，培養學生的創意思維。而主要比賽於1月7日及8日舉行，首日活動為參賽學生安排創新培訓的商業模式工作坊、演講技巧訓練及導師輔導；翌日則進入準決賽及決賽。

為助同學緊貼社會發展及行業趨勢，比賽議題為「高齡化社會」及「可持續發展」，分別是如何提升智能可穿戴設備在長者群體中的使用率，以改善長者的生活質素；以及為企業集團設計方案收集其租戶的碳排放數據，達致減少碳排放和促進可持續發展。參賽隊伍在兩個議題中二擇其一，以兩日時間構思創新、實用與可行性兼備的解決方案。每個議題各有五支隊伍晉級決賽，共十支隊伍主要通過演說方式，向由多間公司及都大代表組成的評審團，闡明方案特色，並解答評判提問，展現事前準備工作與臨場應變能力。

▲ 香港都會大學副校長（研究及拓展）郭予光教授指出，今年「都大Hackathon」選取兩大世界性的問題作為比賽主題，助同學緊貼社會發展，並從構思解決方案中掌握所需的「軟技能」。

培訓「軟技能」 提升競爭優勢

經過激烈比拼，在兩大議題取得最高分數的冠、亞、季軍悉數誕生，優勝隊伍除直接晉身「薈創點2025」決賽外，也有機會代表都大參加其他本地及大灣區的創業競賽。評審之一的香港都會大學副校長（研究及拓展）郭予光教授表示，世界面對的問題日益複雜，加上人工智能等數碼技術的出現，令社會出現翻天覆地的巨變，影響廣泛。都大重視課堂以外的學習體驗，對同學的全人發展愈來愈重要，而「都大Hackathon」正可達致此目標。

「未來的職場世界需要具備作出即時反應、多元解難、有效溝通，以至善用人工智能等能力，方能適應瞬息萬變的世界與挑戰。」郭予光教授喜見今年參賽人數較首屆增加約兩成，而以「高齡化社會」及「可持續發展」這兩大企業難題作為比賽主題，不但讓同學了解行業熱話，更能透過比賽學習應用各項置身數碼世代所需的「軟技能」，為畢業後踏足社會作好準備。

▲ 「都大Hackathon」獲得業界鼎力支持。（由左至右）GE Healthcare 中國區副總裁暨台灣／港澳區總經理黃福榮先生、香港社會服務聯會點子匯主管盧惠敏女士及立信德豪風險管理諮詢服務有限公司董事兼風險諮詢服務總監鄭文漢先生，聯同都大郭予光教授為決賽擔任評審。

企業積極參與 推動人才培訓

「都大Hackathon」獲得多間企業及機構的支持，在活動首階段，安排各組同學分別前往不同公司參觀，包括擔任協作夥伴的GE HealthCare和華懋集團（CCG）如心園，還有領展可持續未來館，探討公司如何使用創新方案解決問題；而GE Healthcare 中國區副總裁暨台灣／港澳區總經理黃福榮先生、香港社會服務聯會點子匯主管盧惠敏女士，以及立信德豪風險管理諮詢服務有限公司董事兼風險諮詢服務總監鄭文漢先生則為比賽出任評審，與參賽學生交流。

「此前與都大董事會及其他教職員接觸時，有感他們對教育很用心，銳意為社會培育未來的骨幹。因此，雖然我們公司規模較小，也期望為此出一分力，因而支持『都大Hackathon」這項富有意義的活動。」黃福榮指是次活動覆蓋的兩大議題皆對未來經濟及商業發展相當重要，更感欣喜的是參賽同學全情投入參與，勝出隊伍展現團隊合作，並能準確掌握所選議題的重點，構思實際的解決方案，尤其值得嘉許。

他補充，在科技及市場急速變化的今天，投身任何行業發展，在專業知識以外，協作與溝通能力同樣重要，並必須適時作出調整及提升。「我希望同學日後可保持對創新的熱誠，別因一兩次失敗而氣餒。若有志創業，不妨嘗試申請不同的資助，由此廣納第三方真實的投資意見及判斷，避免固執己見。」

▲ 盧惠敏女士（左）及黃福榮先生（右）讚揚參賽同學的整體表現優異，期望業界代表的建議可助他們掌握市場趨勢，為投身社會作好準備。圖為兩人與都大校長林群聲教授（中）合照。

體驗式學習 助擴闊視野

為創造更多具社會效益的可行解決方法，積極與不同持分者合作的盧惠敏直言，推動人才發展是社聯開設點子匯的一大目標，與具備同一理念的都大保持緊密聯繫。「世界急速轉變，現今學生的壓力很大，都大願意投入更多努力，推出『都大Hackathon」這項富趣味而又有價值的體驗式學習平台，讓學生可透過業界精英和具創業經驗的評審分享，獲得實用建議及擴闊眼界，無疑是難得的機會。」

她特別讚揚參賽同學的整體表現優異，脫穎而出的三甲隊伍，既在時間控制方面做得很好，也能採用不同的表達方式，如互相對談、自問自答等，在短時間內能清晰準確闡述方案重點，令人眼前一亮。

▲ 「可持續發展」組別勝出隊伍成員黃曉鋒（右二）及王楚雯（中）指出，藉參賽除加深了解「可持續發展」的議題外，亦讓他們有機會認識商業世界的運作。

認識商業運作 激發創意思維

分別就讀都大護理學系及物理治療學系的黃曉鋒及王楚雯，在「可持續發展」組別中勇奪冠軍。兩人指限時比賽，不但可訓練時間管理能力，同時學習怎樣做好資料搜集及分析工作，以便使演說內容更精準及更好地回應評審的提問，更能激發創新意念。「活動首階段獲安排到公司參觀、導師指導及評審的建議，讓我們對可持續發展的議題加深了解，嘗試構思綠色租約的解決方案以外，對創業規劃也有了一個初步概念，明白商業世界必須考慮客戶需求及實際效益，拓展了我們在本科以外的思維，啟發我們的思考變得更為全面。」

▲ 由王藝璇（左三）、張佳依（中）、梁婉瑩（右三）及譚穎怡（右二）組成的參賽隊伍，構思為銀髮族度身訂造「智能背心」，在「高齡化社會」組別中勇奪冠軍。

「高齡化社會」組別勝出隊伍由張佳依、譚穎怡、王藝璇及梁婉瑩組成，構思為銀髮族度身訂造「智能背心」，重點支援腦退化的長者及其照顧者，更可透過選取不同的物料及厚薄設計，適應不同的天氣。「作為修讀語言課程的碩士生，我們很高興有機會了解商業社會的運作，更能參與解決熱門的社會議題，共同構思可行的方案，從中更領略到溝通及合作的技巧及重要性，對日後投身職場或創業皆有幫助。」

都大創業基金（加速計劃）現正接受報名

為支持都大師生及校友的創業之旅，新一輪的都大創業基金（加速計劃）現已開放接受都大學生、校友及學術和研發人員申請，以助其初創公司營運及發展。每間獲甄選的初創公司可獲高達100萬港元的投資。計劃截止申請日期為2025年1月31日中午12時。

計劃網站：https://www.hkmu.edu.hk/hkmurdc/hkmuasf-application/

（特約）