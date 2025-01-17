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新手爸媽｜太太患妊娠高血壓剖腹誕7磅4小龍女　高鈞賢親回做爸爸喜悅女兒取名有寓意  

新手爸媽

撰文： 李惠儀、游艾維

發布時間： 26 分鐘前

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恭喜高鈞賢榮升做新手爸爸，而他亦相當感激太太的付出！

【高鈞賢/新手爸爸/小龍女】40歲高鈞賢（Matthew）去年底宣布與年輕10年的圈外女友雙喜臨門，在社交平台發布多張婚照和太太孕照，透露B女預產期為1月。至昨日Matthew宣布重達7磅4的小龍女出世啦，恭喜晒！他親回TOPick記者，分享初為人父的喜悅，並透露女兒英文名的寓意。

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新手爸爸高鈞賢｜分享抱B女照片宣布榮升爸爸

前香港先生冠軍Matthew的女兒昨日平安出世，Matthew於社交平台上載多張在產房抱住B女和剪臍帶的照片，感觸留言謂：

當醫生將那小小的、皺巴巴卻又無比珍貴的生命遞到我手中，我人生中最奇妙的旅程就此開啟。我真的成為父親了！看著襁褓中的寶寶，那一聲清脆的啼哭，彷彿是世間最動人的樂章，我心中滿是喜悅與感動，這種情感洶湧澎湃，幾乎要將我淹沒。而這一切的背後，我最想感謝的人就是我的妻子。

爸爸剪臍帶（IG圖片）

新手爸爸高鈞賢｜心痛太太孕期的艱辛與不適

他又回憶太太懷孕期的辛苦，言語間透露著心痛：「在這漫長的幾個月裡，你經歷了無數的艱辛與不適。孕期的孕吐讓你食不知味，身體的浮腫讓你行動不便，可你從未有過一句抱怨。生產時的疼痛，更是我無法想像的，而你卻憑藉著無比的勇氣和堅韌，將我們的寶貝帶到了這個世界。未來的日子，我們一起陪寶寶長大，見證他的每一個第一次。」

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新手爸爸高鈞賢｜歡迎女兒來到這個世界　取名Liona有寓意

Matthew歡迎女兒來到這個繽紛世界，透露為她取名為高子琳，英文名是Liona，又情深表示：「老婆辛苦了，用我一生的愛，還給你們。 」相中見到B女遺傳了爸爸的鼻子和嘴巴，十分可愛。

事後Matthew接受TOPick記者訪問，自言做爸爸百感交集，如今有感人生踏入第二階段，並在陪產過程中，體驗到老婆生BB的痛苦，加上太太患妊娠高血壓，醫生曾建議她提早開刀，但太太仍堅持到原定開刀日子。他還表示：「她開刀，有陪她整個過程，都幾震撼。」仍在醫院陪伴太太的他，還試到很多第一次，包括餵奶換尿片。

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新手爸爸高鈞賢｜20歲當選香港先生　40歲當爸別具意義

他覺得在40歲這個年紀喜獲小龍女很有意義，因為2005年成為香港先生，在演藝圈奔波20年，如今成為爸爸了，日後除了拼搏工作，也會更專注家庭。更透露為女兒取名「Liona」是希望她強大，不想她像公主般，做一個強大的小龍女。

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