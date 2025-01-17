詐騙｜社交平台出現虛假招聘　私隱專員籲勿隨意披露個人資料

▲ 私隱專員鍾麗玲指，留意到最近有網上社交平台張貼虛假招聘廣告，勸籲市民切勿隨意向他人披露個人資料。（資料圖片）

香港個人資料私隱專員公署（私隱專員公署）去年接獲共1,158宗與懷疑誘騙個人資料相關的查詢，按年增加46%。私隱專員鍾麗玲今（17日）在電台節目指，不少騙徒透過電話騙案盜取受害人的金錢及個人資料，例如假冒執法機構、財務公司等人員，致電受害人要求匯款、提供銀行戶口、身份證資料等。

鍾麗玲指，留意到最近有騙徒藉網上社交平台張貼虛假招聘廣告，以高薪厚職誘騙事主前往外地的騙案亦有明顯增加的趨勢，提醒市民如發現招聘廣告有異常或要求前往外地，或有機會誘騙到東南亞城市，並遭禁錮及要求進行詐騙工作。為免墮入圈套，勸籲市民切勿隨意向他人披露個人資料。

此外，有不法分子利用人工智能（AI）深度偽造（Deepfake）技術，製造詐騙影片，假扮事主親友進行詐騙；亦有騙徒聲稱要向事主郵寄包裹，引導事主提供全名、地址、電話等個人資料，提醒市民要核實來電者身份。她指，近日騎劫通訊軟件騙案最近亦有死灰復燃跡象，提醒市民要檢查有沒有不尋常的登入活動或訊息。

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