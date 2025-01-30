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港鐵吸煙男｜男子港鐵月台公然食煙被公審　網民因1原因反問：有咩用？

社會

撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

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男子港鐵月台公然食煙被公審，網民因1原因反問：有咩用？

港鐵有明文規定禁止在站內吸煙，但近期不時能於網絡見到有乘客在港鐵車廂、售票處或月台食煙。

近日，有乘客在Threads上傳多條影片，指有中年男子在月台等車時，旁若無人地吸煙，周圍的乘客亦沒有特別反應，樓主將其影下發布至網絡公審。

港鐵吸煙女｜女子港鐵車廂內吞雲吐霧　網民分析懷疑不是食電子煙咁簡單

港鐵吸煙男｜月台公然食煙乘客無反應

據影片可見，事發時該名中年男正在港鐵香港站往東涌方向的月台候車，他右手提著藍色物品，左手拿煙不時吸上兩口，及時樓主於其距離相隔甚遠，亦能見到其將煙霧吐出，惟周圍乘客並無特別反應或上前製止；從另一段影片可見，該男子於扶手電梯出口處時手中便已有拿煙。樓主附言表示「認真咩？地鐵食煙」。

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港鐵吸煙男｜網民：點解唔及時舉報

此事引起熱議，網民無奈表示「而家周圍都拍到啲同胞喺禁煙區食煙，冇人執法就冇辦法，唯有睇開啲」、「香港，無奇不有」，亦有人質疑樓主為何不及時向港鐵職員反應或上前製止，「影有咩用，點解唔即時舉報」。

《香港鐵路附例》規定，於港鐵範圍內吸煙將被罰款5,000元。（資料圖片）

港鐵吸煙男｜港鐵範圍內吸煙或被罰5,000元

根據第556B章《香港鐵路附例》第23條「禁止吸煙」，凡藉告示而禁止在鐵路處所的任何其他部分吸煙，則任何人不得在該部分吸食或攜有任何形式的已燃點的煙斗、雪茄或香煙或無遮蓋火焰，違例者可被罰款5,000元。

港鐵吸煙女｜港鐵旺角站黑衣女疑吸煙　路人吸二手煙被嗆咳嗽

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