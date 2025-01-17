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美國名導大衛連治離世享年78歲　曾因長期吸煙患肺氣腫

健康資訊

撰文： 陳家昌

發布時間： 14 分鐘前

最後更新： 9 分鐘前

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大衛連治離世

美國著名電影導演大衛連治（David Lynch）今日（17日）與世長辭，享年78歲，不少資深影迷為之感慨。
大衛連治生於1946年，70年代開始執導演筒，他一生只執導16部電影，卻幾乎被影迷奉為經典的不朽作品，於80年代的電視劇《迷離劫》（Twins Peak）更已是公認的神作。

他的一系列傑作，還包括電影《藍色夜合花》（Blue Velvet）、《象人》（The Elephant Man）、《擦紙膠頭》（Eraserhead）、《野性的心》（Wild ar Heart）等。

大衛連治雖作品不算多，但早獲國際影壇肯定大師地位。《狂野的心》與《失憶大道》（Mulholland Drive）先後奪康城電影節金棕櫚獎與最佳導演，2006年與2017年先後獲威尼斯電影節與羅馬電影節頒發終身成就獎。2019年，亦獲《奧斯卡》頒發終身成就獎。

2017年他拍完《迷離劫》劇集第三季，曾宣布不再拍攝電影。去年8月他表示因長期吸煙患上肺氣腫，至今離開人世，難免令影迷惋惜。

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