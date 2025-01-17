平機票優惠｜HK Express突發日本機票優惠 大阪/仙台等5大航點單程$100起
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
最後更新： 1 小時前
【平機票/日本機票】又有日本平機票！HK Express（香港快運，UO）為慶祝仙台首航，推出日本航線優惠，仙台、大阪、高松、沖繩、廣島單程只需$100起，來回連稅最平$868，即刻了解詳情！
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平機票優惠｜HK Express日本航線減價 單程$100起
HK Express慶祝仙台航線今日（17日）啟航，推出日本快閃優惠，5大航線包括仙台、大阪、高松、沖繩、廣島，單程票價$100起。
提醒大家，以上價格只包括一件隨身物品，如果需要20公斤寄艙行李額，沖繩單程最平$200起、其他4個航點單程$250起。以仙台為例，來回連稅包寄艙行李$1,197起。
輕便飛來回票價低至$200：包括一件隨身物品
經濟飛來回票價低至$260：包括一件隨身物品及一件登機行李
隨心飛來回票價低至$500：包括一件隨身物品及一件20KG寄艙行李
無憂飛來回票價低至$700：包括一件隨身物品、一件登機行李、一件32KG寄艙行李及標準座位選擇
|航點
|來回連稅
（1件隨身物品）
|來回連稅
（1件隨身物品+1件20公斤寄艙行李）
|仙台
|$897起
|$1,197起
|大阪
|$1,009起
|$1,309起
|高松
|$888起
|$1,188起
|沖繩
|$899起
|$1,099起
|廣島
|$868起
|$1,168起
平機票優惠｜HK Express優惠詳情
預訂日期：即時至2025年1月19日（23:45）
旅遊日期：2025年2月5日至 6月30日
預訂連結：【HK Express網站】
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政府公布2025年公眾假期，全年共有17日公眾假期，當中農曆新年假期，只要請2日便可放足9日，各位打工仔、爸爸媽媽想一家大細去旅行，便要提早計劃放假大計，即看2025公眾假期請假攻略！
以下為政府在憲報公布的2025年公眾假期，點擊下圖瀏覽詳情：
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