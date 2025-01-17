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平機票優惠｜HK Express突發日本機票優惠　大阪/仙台等5大航點單程$100起

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

HK Express突發日本機票優惠單程$100起。

【平機票/日本機票】又有日本平機票！HK Express（香港快運，UO）為慶祝仙台首航，推出日本航線優惠，仙台、大阪、高松、沖繩、廣島單程只需$100起，來回連稅最平$868，即刻了解詳情！

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平機票優惠｜HK Express日本航線減價 單程$100起

HK Express慶祝仙台航線今日（17日）啟航，推出日本快閃優惠，5大航線包括仙台、大阪、高松、沖繩、廣島，單程票價$100起。

提醒大家，以上價格只包括一件隨身物品，如果需要20公斤寄艙行李額，沖繩單程最平$200起、其他4個航點單程$250起。以仙台為例，來回連稅包寄艙行李$1,197起。

輕便飛來回票價低至$200：包括一件隨身物品

經濟飛來回票價低至$260：包括一件隨身物品及一件登機行李

隨心飛來回票價低至$500：包括一件隨身物品及一件20KG寄艙行李

無憂飛來回票價低至$700：包括一件隨身物品、一件登機行李、一件32KG寄艙行李及標準座位選擇

航點來回連稅
（1件隨身物品）		來回連稅
（1件隨身物品+1件20公斤寄艙行李）
仙台$897起$1,197起
大阪$1,009起$1,309起
高松$888起$1,188起
沖繩$899起$1,099起
廣島$868起$1,168起

平機票優惠｜HK Express優惠詳情

預訂日期：即時至2025年1月19日（23:45）
旅遊日期：2025年2月5日至 6月30日
預訂連結：【HK Express網站

延伸閱讀：2025請假攻略自製長假去旅行　農曆新年請2放9/勞動佛誕請1放5

一文看清2025公眾假期，打工仔、在職父母必睇請假攻略，自製長假去旅行。

政府公布2025年公眾假期，全年共有17日公眾假期，當中農曆新年假期，只要請2日便可放足9日，各位打工仔、爸爸媽媽想一家大細去旅行，便要提早計劃放假大計，即看2025公眾假期請假攻略！

以下為政府在憲報公布的2025年公眾假期，點擊下圖瀏覽詳情：

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