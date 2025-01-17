巴塞訪港羅生門｜宏美廣告CEO曾洽購《am730》惟錯日期彈票　稱致電銀行可處理

▲ 西甲勁旅巴塞隆拿租用啟德體育園一事，自稱主辦方的相關人士被捕。（資料圖片）

【西甲 / 巴塞隆拿 / 啟德體育園 / 宏美】西甲勁旅巴塞隆拿租場事件，自稱主辦方相關人士昨日被捕，而主辦單位宏美廣告娛樂集團行政總裁黃浩霆被揭曾洽商收購報章《am730》，支付約100萬元「誠意金」，但支票彈票，令收購事件告吹。該報創辦人施永青透露，對方使用共享辦公室，而支票簽發日期「過期」，着對方更改時，黃聲稱與銀行相熟，打通電話便可以接受，惟銀行不接受支票。他直指責對方手法「低級、兒嬉」，並認為洽購《am730》是背後有人指使。

着辦公室樓下交付文件

施永青接受電台訪問時透露，黃浩霆去年曾洽商收購免費報章《am730》，過程發現「唔對路」，因拿取文件時，竟不用上去辦公室，而是在樓下交付。交100萬元「誠意金」支票時，發現對方使用共享辦公室。而支票簽發日期「過期」，要求更改時，黃指與銀行相熟，聲稱打個電話銀行便接受，但最終彈票收場。

他估計「唔係自己想做，做呢樣嘢對佢無好處」，應該是受人指使。他又指，沒有追究對方開空頭支票，不欲浪費時間追討，以免得不償失。

施永青批「扮有實力」辦盛事

至於巴塞隆拿租場事件，施永青批評「佢係扮有實力，可以做一啲大活動，有資格辦盛事，佢嘅目標我就無謂猜估」。

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巴塞隆拿租場事件昨日再有新發展，上周黃浩霆指申請租用啟德體育園但被拒絕，並公開聲稱是啟德體育園的致歉電郵，同黃浩霆時稱被記者電郵勒索。最終警方昨日拘捕一名男子，涉嫌使用虛假文書，虛報有人犯罪，據悉該男子為黃浩霆。

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