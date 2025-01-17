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洛杉磯山火｜陳冠希女兒學校被燒毀籲捐款　被網民罵「罪有應得」咁反擊

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 10 分鐘前

最後更新： 7 分鐘前

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陳冠希女兒學校被燒毀籲捐款被罵「罪有應得」，網民遭起底公審。

【洛杉磯山火/火災/陳冠希/女兒Alaia】一直在美國生活的陳冠希在社交平台上發文，其女兒Alaia的學校在洛杉磯山火中被徹底摧毀，急需善款重建校園，呼籲網友為學校捐款。其後遭網民口出狂言罵他「應得的」，旋即被陳冠希起底並貼出照片公審反擊。

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洛杉磯山火｜陳冠希籲捐款助學校重建

陳冠希在帖文中稱，加州火災給很多家庭帶來了難以估計的影響。太平洋帕利塞茲地區遭到了嚴重破壞，女兒Alaia位於南加州Pacific Palisades學校也深受其害，該區大部分建築物已燒毀，呼籲粉絲捐款，寫道︰「我請求你們、我所有的支持者來捐款，幫助Alaia和她的同學能有新校園和更光明的未來。」

陳冠希還表示，南加州不止Alaia的學校需要修復，「我個人會非常感恩您們能提供的任何協助，每一美元都很重要」，並隨文附上了募集捐款的網址和QR Code。他表示這些善款將被「用在重建學校、家園和生活被徹底摧毀的人身上」。最後，陳冠希再次感謝粉絲們，並稱他女兒及陳氏家族都會非常感謝大家的幫助，「我們也會繼續替社區提供幫助，並感謝所有協助南加州火災災民的人。」

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洛杉磯山火｜網民口出狂言被起底

其後，有網民在帖文下留言：「這是你應得的」，陳冠希即回擊：「一個人有多糟糕才能說出這種話」，隨後將網民起底，得知該網友在德克薩斯A&M大學（Texas A&M University）任職後，陳冠希於限時動態將其照片曝光，並標籤該大學校長喊話不該錄用一個「認為學校被燒毀是罪有應得」的人。陳冠希再到該網友老婆賬號，諷刺道「這樣的老公是你應得的」。

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