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女神崩壞丨TVB女神大走樣身型脹爆被誤當大媽　網民：完全認唔出

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

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【江嘉敏/身形暴脹/女神崩壞】一向有宅男女神之稱，現年30歲的江嘉敏，近日與TVB劇《金式森林》一班演員出外聚會並大合照時，網民竟驚訝女神身型大走樣，脹爆的身型彷似一名大媽，即時被身旁的郭柏妍及陳曉華比下去。

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江嘉敏早前因拍攝TVB劇《金式森林》而與劇中一眾演員熟絡，近日大家更專程相約一同打邊爐，並順便慶祝同劇演員陳曉華和陳浚霆的生日。當日何廣沛亦有於社交平台分享群星的大合照，惟照片流出後，有網民卻留言直指難以認出是江嘉敏。

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相中，身穿藍色襯衣及牛仔長褲的江嘉敏身型變得暴脹而且驚現巨躉，夾在陳曉華和郭柏妍中間的她更顯得浮腫，驟眼看下去恍似是一名路人大媽，令人難以相信是昔日的宅男女神。

事實上，江嘉敏22歲憑TVB出道作《親親我好媽》一鳴驚人，劇中的清純學生妹形象更令她深受不少男士喜愛，故又有「宅男女神」稱號。不過近年她時肥時瘦的身材卻似乎成為大眾焦點，亦曾因發福被網民起了不少花名，如「Fatman」、「肥膩嘢」，更一度被TVB高層勒令減肥。未知是否難忍外界嘲笑，江嘉敏便曾於網上發文反擊指自己屬易肥體質，強調瘦從來不是她追求的:

瘦，從來不是我追求的。健康的體魄才是我需要的！努力一點吃，努力一點做運動。希望有一天，大家討論的會是我的演技，我的角色，並不是我的容貌我的身材。我是演員—江嘉敏

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