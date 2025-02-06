企業助力培育青年力量 推進城市未來可持續發展

要推動城市的可持續發展，年青人的力量缺不可少，他們作為未來的消費者和決策者，在社會變革中扮演着重要角色。企業可以通過各種計劃和項目，賦予年輕世代權力、資源及平台，讓他們能夠參與構思、決策的過程，推動社會可持續發展，當中包括職業培訓、實習機會和社會參與等。當年輕人獲得支持，他們更能理解可持續發展的概念，成為未來永續發展的先驅者。以下將以「HSBC GameChanger師友計劃」、「港燈SDG行動指南配健體操」和「領展大學生獎學金」為例，探討企業如何通過具體的項目，培養未來領袖人才及促進可持續發展。

人生師友計劃

企業在推動可持續發展過程中，為年輕人提供知識、技能和資源，有助於提高他們對可持續發展的認識，並以創新思維和活力促進個人發展及社會進步。

為期7個月的「HSBC GameChanger師友計劃」，是由滙豐義工發起，滙豐銀行慈善基金全力支持。計劃旨在幫助自閉症和唐氏綜合症年輕人發掘潛能以及擴闊社交圈子。每位特殊教育需要 （SEN）學員會跟一位滙豐友師配對，一起踏上探索旅程，活動包括理財教育工作坊、表達藝術工作坊 、職場體驗日、戶外活動、和各種興趣班，從而探索自己的夢想和潛能。

▲ 「HSBC GameChanger師友計劃」是由滙豐義工發起，滙豐銀行慈善基金全力支持的一項計劃，專門幫助自閉症和唐氏綜合症年輕人。

計劃亦為學員提供職場體驗活動，希望幫助學員們了解各行各業及體會不同職涯的可能性，並引導他們探索和表達他們的理想職業方向，增強自信心和獨立性，當中的體驗行業包括交通、酒店接待、飲食、電子商務、動物護理、藝術等等。

▲ 計劃亦為學員提供職場體驗活動，希望幫助學員們了解各行各業及體會不同職涯的可能性。

中小學生齊學SDG

聯合國在2015年通過《2030年可持續發展議程》中列出共 17個Sustainable Development Goal（SDG），不只關注環境保護，更涵蓋教育。港燈「智惜用電教育基金」旗下的重點項目「綠得開心計劃」，最近夥拍香港地球之友和本地插畫師林建才製作一套《齊學SDGs》行動指南 ，旨在配合聯合國的「可持續發展目標」，鼓勵和教育中小學生，每星期實踐一項行動，全年落實共52項行動，當中包括改變個人生活習慣，積極參與各種義工服務，愛護環境等。指南亦配以簡單遊戲，協助學生在日常生活上，全方位實踐 SDG。配合行動指南，港燈亦創出「可持續17式」健體操，揉合太極、中國武術等元素，呼籲學生透過持續的簡單運動，了解環保和社會責任的重要性，在日常生活創造低碳和更美好的未來。

▲ 港燈夥拍香港地球之友及本地插畫師林建才推出《齊學SDGs》行動指南，並創出「可持續17式」健體操，呼籲學生透過持續的簡單運動了解環保和社會責任的重要性。

計劃關鍵在於將學習與實踐相結合，讓學生在行動中體驗可持續發展的理念。這種早期的教育和實踐將對年輕人未來的行為和價值觀產生深遠影響，促使他們成為負責任的社會公民。

▲ 《齊學SDGs》行動指南關鍵在於將學習與實踐相結合，讓學生在運動中體驗可持續發展的理念。

獎學金培育棟樑

年輕人獲得良好的教育和培訓，將能更有建設性地參與社會項目，推動社會可持續發展的進程。「領展大學生獎學金」成立於2015年，是領展「愛 ‧ 匯聚計劃」支持青少年培育的旗艦計劃，旨在支持香港年輕一代，培養他們成為具有使命感和正能量的社會棟樑。計劃向家庭三代中首代入讀香港本地大學、成績優秀且熱心公益的本地學生提供不設入息審查的兩萬元獎學金。自成立以來，這計劃已投放約共3,640萬港元*，合共頒發1,820個獎學金，每年受惠220名學生，包括來自8間大學教育資助委員會資助及4間自資大學#。

▲ 「領展大學生獎學金」是領展支持青少年培育的旗艦計劃，旨在獎勵成績優異、熱心服務社會，而且是家庭三代中第一代入讀本地大學的學生，每位奬學金得主將獲頒兩萬港元。

獎學金不僅提供經濟支持，得獎學生更自動加入領展同學會，通過參加不同工作坊、社區服務、社交活動及暑期實習機會，幫助他們拓闊視野，豐富大學生活，協助他們實現個人目標。其中領展同學會委員會於2024年6月成立，讓得獎學生和志同道合的伙伴為朋輩組織義工活動、服務社區，推廣可持續發展理念，為社區帶來正面的影響。

▲ 領展同學會委員會與晉智慈善基金策劃義工服務，擔任動物輔助治療師的助手，透過遊戲與有特殊學習需要的小朋友交流。

企業在促進可持續發展和青年賦權方面的角色相當重要，三者關係緊密扣連。當企業在知識、技能和資源層面上幫助到年輕人提升能力、培養社會責任感，能讓他們在未來更積極地參與社會事務；年輕人的創新和活力則為企業的可持續發展提供了動力及人力資源上的供給，有助提升企業形象和競爭力，長遠能促進整體社會的可持續發展。

*包括2024/25年度數據



#12間本地大學（按英文名稱排列）包括：香港城市大學、香港浸會大學、香港都會大學、香港樹仁大學、嶺南大學、聖方濟各大學、香港中文大學、香港教育大學、香港恒生大學、香港理工大學、香港科技大學及香港大學。

（特約）