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馬清鏗小三五索︱裕美撐好姊妹五索被圍攻　林作發文割席：道德淪喪有違倫理

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 10 小時前

最後更新： 1 小時前

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林作發文與五索割席。

【五索 / 林作 / 裕美 / 小三 /馬清鏗】現年34歲的KOL「五索」鍾睿心（Rachel），平時常在社交媒體平台騷自己的奢華生活，近年常與林作裕美拍搞笑片上載到社交平台，令人氣大升。

可是太過高調終於出事，「五索」日前被傳媒揭發做66歲大生銀行主席及大生地產副主席馬清鏗小三，而且時間達9年，而她接受傳媒訪問時也承認早知男方有太太，自己甘願為錢當小三，更自稱比正宮更有錢，還強調「有錢比結婚更重要！」

之後，五索在社交平台拍片表示不想事件影響別人家事，同時指馬清鏗太太一直對此事不知情。後來，她又出story，拍下一堆用過的紙巾，寫道：「我哭了，凌晨終於睇完你們的inbox，不是因為軟弱了，是因為你們的訊息太令我感動，你們打好多千字文很有愛，很感謝你們用心打了這麼多字。」

抽水王｜林作自揭與裕美拍婚照原因　發文稱網民缺乏批判思維

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最強小三五索︱立志當有錢人

有報道指，Rachel兒時居於大埔街市的唐樓，生活環境差而立志成為有錢人，因此只與有錢人做朋友。

她在18歲認識身家過億的前夫，並位他生BB，可是未能母憑子貴在前夫家獲好處於是離婚。

據悉在富豪飯局認識「富商A」，由此大大「改善生活」身家暴漲，現持有山頂獨立屋。

從小立志脫貧的五索成功上位住豪宅。

最強小三五索︱裕美陪伴好姊姊

近年，五索以網紅姿態活躍社交平台，更與林作裕美成為拍檔拍片，五索不時在網上炫富及展現真性情，上月她更與裕美分享影片，教如何釣金龜。

至於裕美撐五索指：「做得這個身份，心態就是天不怕地不怕。」可是此言一出，即被網民鬧爆，於是裕美在社交平台發長指網民曲解她的意思，稱：「我從冇評論過小三啱定唔啱，就算我唔接受，唔代表我有資格去批評其他人。」

同時，她表示作為好姊妹會陪五索作出安慰，而不是作出批評，說︰「支持朋友同陪伴，在於一份情義，認唔認同佢嘅做法係另外。」

五索與裕美為好姊妹。

最強小三五索︱林作割席不同意五索行為

不過，裕美男友林作與五索割席，因林作父親當年出軌，他目睹媽媽終日以淚洗面，坦言童年陰影致自己性格扭曲，由此痛恨小三，表明與五索割席︰「我一直以為，五索和富商馬生的關係，是 divorcee 也就是legally single 法律上大家都是單身的關係。本人並不知道，原來馬生並非單身（離異），也就是說五索確實是名副其實的小三。本人再次重申，反對小三，痛恨出軌，甚至堅拒離婚。基於這個原因，本人鄭重宣佈，痛定思痛後，立刻和五索絕交，以正視聽。」

林作更指：「本人堅信，當一個豪門小三如此高調被報導後，必定會驕兵必敗。Old Money 豪門、百億家族不可能會容忍如此明目張膽的道德淪喪、有違倫理的行為。」

在昨日，林作再發文強調自己沒有向傳媒爆五索料，也不認同任何五索當小三的回應。

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