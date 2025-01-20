營養學家1招教你好好「躺平」 43% 打工仔健忘、工作表現差 全因陷入失眠地獄

香港人出名生活節奏緊湊、工作繁忙，打工仔日日「跑數」、「追KPI」，求升職加薪，出人頭地！但沉重的工作與生活壓力讓精神長期繃緊，睡眠質素大受影響，夜晚無法好好「躺平」，日頭工作愈做愈錯，才是真正致命傷！更有研究顯示，高達 43% 的港人因工作壓力大而失眠問題#，可見這個問題已相當普遍且嚴重。



壓力無處不在 失眠成惡性循環



香港中文大學傳播與民意調查中心於 2020 年的一項調查發現，高達 43% 的港人因工作壓力而出現失眠問題#。壓力最難忍受之處在於，放工後大腦仍無法真正放鬆，令人維持冗奮狀態，並干擾人體的生理時鐘，導致難以入睡。

▲ 壓力令大腦無法放鬆，令人維持冗奮狀態，導致難以入睡。

長期睡眠質素差，第二天工作自然無精打采，甚至被上司批評，壓力進一步加劇；每到晚上躺在床上，開始胡思亂想，失眠問題變得揮之不去，最終陷入可怕的惡性循環。壓力失眠不僅影響精神狀態，工作表現，長遠對身體健康產生多方面的負面影響，例如手震、記憶力變差等，必須及早正視並採取應對措施！

▲ 睡眠質素差，工作無精打采，被上司批評，壓力進一步加劇。

打工仔4大失眠徵狀測驗



很多人以為只有整夜無法入睡才算失眠，但事實上，只要出現以下 4 大徵狀，就已屬於失眠問題：

入睡困難：需要30分鐘才能入睡

過早醒來：睡眠時間少於6小時，無法再入睡

時睡時醒：睡眠中途醒4次或以上，並且醒來時間超過40分鐘

長期淺眠：深層睡眠時間過短，起身無精神、感覺疲倦

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營養學家推介 5大天然成分紓緩壓力失眠



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▲ 營養學家Mellissa Cheung建議透過攝取5大天然成分，紓緩壓力改善失眠問題。

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#社企銀騎士-2020世界睡眠日香港市民失眠調查報告

*根據香港醫護學會，27名受訪醫護學會用家服用10天之產品意見調查結果。 (2024)

(特約)