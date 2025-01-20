  • 19°C
香港時間：2025121日 (二) 14:16

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

營養學家1招教你好好「躺平」 43% 打工仔健忘、工作表現差 全因陷入失眠地獄

特約

發布時間： 2025/01/20 09:00

最後更新： 2025/01/20 09:10

分享：

分享：

熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

香港人出名生活節奏緊湊、工作繁忙，打工仔日日「跑數」、「追KPI」，求升職加薪，出人頭地！但沉重的工作與生活壓力讓精神長期繃緊，睡眠質素大受影響，夜晚無法好好「躺平」，日頭工作愈做愈錯，才是真正致命傷！更有研究顯示，高達 43% 的港人因工作壓力大而失眠問題#，可見這個問題已相當普遍且嚴重。

壓力無處不在 失眠成惡性循環

香港中文大學傳播與民意調查中心於 2020 年的一項調查發現，高達 43% 的港人因工作壓力而出現失眠問題#。壓力最難忍受之處在於，放工後大腦仍無法真正放鬆，令人維持冗奮狀態，並干擾人體的生理時鐘，導致難以入睡。

壓力令大腦無法放鬆，令人維持冗奮狀態，導致難以入睡。

長期睡眠質素差，第二天工作自然無精打采，甚至被上司批評，壓力進一步加劇；每到晚上躺在床上，開始胡思亂想，失眠問題變得揮之不去，最終陷入可怕的惡性循環。壓力失眠不僅影響精神狀態，工作表現，長遠對身體健康產生多方面的負面影響，例如手震、記憶力變差等，必須及早正視並採取應對措施！

睡眠質素差，工作無精打采，被上司批評，壓力進一步加劇。

打工仔4大失眠徵狀測驗

很多人以為只有整夜無法入睡才算失眠，但事實上，只要出現以下 4 大徵狀，就已屬於失眠問題：

入睡困難：需要30分鐘才能入睡
過早醒來：睡眠時間少於6小時，無法再入睡
時睡時醒：睡眠中途醒4次或以上，並且醒來時間超過40分鐘
長期淺眠：深層睡眠時間過短，起身無精神、感覺疲倦

即刻看看營養學家Mellissa的貼士，助你遠離失眠困擾，重拾健康生活！

營養學家推介   5大天然成分紓緩壓力失眠

營養學家Mellissa Cheung建議，透過攝取天然成分來紓緩壓力，進一步改善因壓力引起的失眠問題。以下 5 種天然成分，對減壓紓壓放鬆及提升睡眠質素特別有幫助：

營養學家Mellissa Cheung建議透過攝取5大天然成分，紓緩壓力改善失眠問題。

維特健靈「寧心」全新深睡加強配方 

維特健靈「寧心」全新深睡加強配方，專為現代人因壓力導致的失眠問題而設，含有複方中草本，加入「黃金比例」GABA及茶胺酸，成分天然。配方不含褪黑素及安眠藥成分，無西藥副作用，讓你自然入睡，安心無憂。

維特健靈「寧心」全新深睡加強配方，加入「黃金比例」GABA及茶胺酸，助你安然入眠。

產品更榮獲香港醫護學會臨床研究實證，證明能有效改善 失眠、易醒、早醒等問題，並提升深層睡眠，助你重拾健康作息。臨床研究結果顯示，近 90% 醫護用家認同「寧心」在 10 天內能有效紓緩壓力及改善失眠，是深受信賴的天然紓壓助眠之選。

假如你都是「失眠大軍」，不妨click入了 https://go.vitagreen.com/4h4PMJM 了解更多「寧心」全新深睡加強配方的功效，助你輕鬆入睡，迎接每一天的挑戰！

更多紓壓助眠好物: https://go.vitagreen.com/42atIcx
維特健靈專門店地址: 

#社企銀騎士-2020世界睡眠日香港市民失眠調查報告
*根據香港醫護學會，27名受訪醫護學會用家服用10天之產品意見調查結果。 (2024)

(特約)

最高瀏覽

2025預言｜4大預言家稱2025年發生大災難南海地震　印度神童7大預言：或會種族滅絕
2025預言｜4大預言家稱2025年發生大災難南海地震　印度神童7大預言：或會種族滅絕
出爐視后｜龔嘉欣首摘視后感懷身世超洋蔥　單親下成長渴望組織家庭接受閃婚
出爐視后｜龔嘉欣首摘視后感懷身世超洋蔥　單親下成長渴望組織家庭接受閃婚
2025預言︱曾精準預言特朗普遭槍擊　楊天命預警2025世界運程：日本大地震、香港恐有海嘯瘟疫？
2025預言︱曾精準預言特朗普遭槍擊　楊天命預警2025世界運程：日本大地震、香港恐有海嘯瘟疫？
急症室最長等候時間（01月21日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月21日 時間12:05）
港漂家庭｜港漂工程師1原因棄住內地大屋　一家三口來港甘願屈住60呎劏房
港漂家庭｜港漂工程師1原因棄住內地大屋　一家三口來港甘願屈住60呎劏房