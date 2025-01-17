濫用公屋︱$3000「篤灰獎金」實施網民反應兩極　港女見證住戶1原因舉報鄰居濫用公屋

▲ $3000「篤灰獎金」1月15日實施，有港女見證住戶舉報鄰居濫用公屋！

【公屋／濫用公屋／督灰獎金】房委會由1月15日起實施「舉報濫用公屋獎」，成功舉報者可獲頒發獎金3,000元及感謝狀，近日一名港女在社交平台發文，自言親眼和親耳見證公屋篤灰現場，她目擊有住戶致電房署舉報鄰居，卻不知道要舉報的戶主姓名等資料，純粹因為1個原因而覺得房署要介入調查！

濫用公屋︱港女目擊公屋篤灰現場

該港女在Threads發文，留言表示：「啱啱親眼+親耳見證公屋篤灰現場，打電話嘅人冇屋主聯絡資料同名，淨係知有其中一個公屋成員女仔IG，然後直接叫對方調查。」而篤灰原因就是該住戶其中1名女家庭成員在英國留學，掛斷電話前，舉報者還追問相關人員：「係咪成功就有3,000蚊？」。

同場加映：房委會「富戶政策」入息及資產淨值限額

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港女見證這一幕後有感而發：「濫用資源係唔啱，但篤灰文化同樣分裂社會，真係唔知講咩好。」又表示：「講明先，認同方法（篤灰）直接有效，因為同人嘅利益掛勾，唔知講咩好，係分享返因為親身見到嘅感受係不太好受，沒有十分同情被篤嘅人（背後有冇故事冇人知），但亦都冇覺得正呀又踢走一個。」因為她覺得就算成功舉報騰出公屋，也不知道會否分派給有需要的香港人，因此整個感受很複雜，但又帶點感嘆。

濫用公屋︱網民：有錢英國留學仲要住公屋？

帖文引來網民熱議，而且反應兩極，有網民認為今次被舉報的公屋戶有錢到外國留學，資產和入息應該不低，並覺得濫用公屋的人不值得同情：「公屋原意係畀有需要人士，香港人虛報資料令有需要人士上唔到樓，篤灰都係為咗幫人，有能力就搬出公屋」、「有錢去英國留學，仲要住公屋？」又相信篤灰方式有效：「靠嗰班打政府工嘅人去捉濫用公屋嘅人嘅成效不大，不如用獎金引一啲人去篤灰……行為雖可恥但有用。」

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濫用公屋︱網民：留學代表超額？好似證據不足喎！

然而，亦有不少網民覺得因有得去「英國留學」就舉報鄰居，這理由不夠充分，因為有能力到外國留學不等於資產收入超額：「留學代表超額？好似證據不足喎」、「英國留學，可以係獎學金、親戚供養…大把理由，不過如果公屋係買咗，應該舉報完都冇用？」網民同時擔心政策會破壞鄰里關係，也會破壞人同人之間的信任，鄰居之間不再分享個人生活，想起也感到恐怖。

同場加映：全港6區最美公屋

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濫用公屋︱家庭成員到境外升學是否違反租約？

根據公屋租約，租戶在租賃公屋期開始後1個月內，必須搬入單位並經常持續居住於單位內。如家庭成員因有特別原因未能持續住在單位內，例如到境外升學或工作一段時間，之後會繼續住在單位內，房署在審視個案合理性後，不會將之視為違反租約條款。如租戶的家庭成員有特殊情況，須提供證明文件交房署跟進。

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