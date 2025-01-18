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無品家長｜小朋友開生日會同學仔爭吹生日蠟燭　無品家長狂點蠟燭吹完又吹

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 43 分鐘前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

小朋友開生日會，受邀同學仔爭吹生日蠟燭，家長狂點蠟燭吹完又吹被批「好肉酸」。

【育兒經/家教】巴西曾經有位小家姐爭吹妹妹的生日蠟燭，成為全球熱話，近日卻出現港版爭吹蠟燭！有港爸在討論區分享，有小朋友開生日會吹蠟燭後，另一小朋友提出想吹蠟燭，雖然壽星父母認為「唔係咁好」，但該孩子的父母仍「夾硬」點著蠟燭，前後吹了好幾次，被其他人批「好肉酸」。

無品家長｜小朋友想吹生日蠟燭  父母順應要求不斷點著

該名港爸於香港討論區以「你哋接唔接受到自己小朋友個生日蛋糕比其他小朋友吹蠟燭？」為題發文，表示早前有小朋友舉辦生日會，邀請了學校的同學一同慶祝。當壽星吹生日蛋糕蠟燭後，其中一位同學提出想吹蠟燭的要求，壽星父母當場已經阻止，「話唔係咁好」，但該同學的父母卻認為無所謂，強行點著蠟燭，讓該同學吹蠟燭，最過份的是，他重複吹了好幾次蠟燭才捨得「收口」。

佢之後夾硬點著多次枝蠟燭再吹，吹完都算，之後仲要再點著再吹多次，前後唔知吹咗幾次。

事後，場內其他家長都認為他們「好肉酸」。樓主對大家的反應感困惑，表示「其實係咪好少（小）事，只係大家太敏感？」

同場加映：日本研究6種教養類型父母

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無品家長｜網民批評家長過於寵溺

帖文一出，引起不少網民留言，有人指該家長過份寵溺小朋友，並非好事，「原本係好小事，不過，亦反映另外爭住吹蠟燭嘅小朋友嘅家長過份寵佢哋嘅細路，並非好事」、「係禮貌問題，個家長咁樣做係教壞小朋友」、「先唔討論件事，吹咁多次好唔衛生」、「人哋主場，你仲搶咗個蠟燭嚟吹」。

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