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血管痣｜洪永城梁諾妍細女眼貼紗布疑接受治療　患士多啤梨痣或致視力受損【附4大高危位】

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 38 分鐘前

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【兒童健康/洪永城/梁諾妍/女兒/星二代】洪永城（Tony）跟老婆梁諾妍（Inez）育有兩名女兒，8個月大細女Beryl右眼底患有俗稱「士多啤梨痣」的血管痣，身為母親的梁諾妍曾一度擔憂流淚。

昨日（1月16日）梁諾妍於社交網貼出細女照片，只見戴著冷帽正在酣睡的Beryl，眼肚位置貼了一塊紗布，梁諾妍更寫道：「等我好好記錄再同大家分享。#士多啤梨痣」疑似帶Beryl往做激光治療。

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士多啤梨痣｜梁諾妍一度擔心到喊

其後梁諾妍於限時動態上載一短片，只見洪永城捉著大女Amber手仔，教她餵妹妹Beryl食飯仔，Beryl更伸手仔摸爸爸，洪永城隨即錫錫細女，畫面超溫馨，梁諾妍更留言說：「好家姐Sirface。」

洪永城夫婦曾於TOPick訪問談及如何面對女兒的病況，為人母的梁諾妍坦言十分憂心：「我真的擔心了很久，我們看了相關照片，看了最誇張的個案，上網見到的通常很誇張的，我就擔心到哭了，如果這樣眼睛怎麼辦？我當時真的擔心到哭。」

梁諾妍（Inez）跟細女Beryl。 （取自instagram）

士多啤梨痣｜早晚為女兒敷藥水

梁諾妍現時早晚均為Beryl眼睛敷藥水，希望有助粒痣縮小：「是有用的，雖然士多啤梨痣現在有長大一點，但不算長大得很多，如果大到像士多啤梨就不行了。」

洪永城知道太太很緊張，故自己不敢有太大反應：「知道士多啤梨痣很多人都會有，很多例子告訴我們粒痣慢慢會消失，若未消失也可用激光去掉。」

唯一令洪永城擔心的是細女出現士多啤梨痣的位置很接近眼睛，他續說：「這個就有危機，危機是無論做激光或者愈來愈大的時候，會影響眼睛視力，但我都盡量不會過份反應整件事，看看醫生的決定。」

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士多啤梨痣｜每10個BB有1人患上

「士多啤梨痣」是先天的良性血管增生，因為紅痣形狀像草莓而得名。每10名嬰兒便有1人患士多啤梨痣，早產嬰兒更常見。如果血管痣體積大於5厘米，或出現在頭頸、氣管等重要位置，便要慎防危機。

嬰兒血管痣通常在出生後1至3個月出現，於1、2歲前迅速增長，到2至3歲便進入靜止期，3歲後進入消退期，由鮮紅色褪淡成灰白色，慢慢萎縮變小至完全消失。醫學界仍未找到士多啤梨痣的成因，但士多啤梨痣一般對健康並無太大影響，大部分患者只需定時觀察便可。有醫學研究統計，約一半的血管痣個案會在幼兒5歲前消失，約70%會在7歲前消失。

高危位置及其危險因素如下︰

  • 臉部︰礙美觀，自信心低落。
  • 眼皮︰視覺神經發育，視力受損。
  • 頸部︰壓迫氣管，阻礙呼吸。
  • 脊柱︰脊柱受壓，活動能力受損。

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