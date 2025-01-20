藥物百科｜醫生點名5種常見藥勿亂吃　一種安眠藥曾釀家庭慘劇　「這種藥物」醫生都不會吃

【藥物／成藥／藥房／生病】不少人若小病小痛，未必會即時求醫，但日本有醫生指出，亂食藥有可能會產生藥物依賴，嚴重可影響身體機能。多位醫生點名以下5種常見藥物，當中包括家中必備的感冒藥或安眠藥，服用時務必倍加小心！

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據日媒《週刊女性PRIME》報道，現今不少人習慣生病時，未必會第一時間看醫生，而是自行服用成藥。綜合日本醫生意見，得出坊間有5種常見藥物切忌自行服用，否則嚴重可導致藥物成癮：

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1. 抗生素

太融寺町谷口醫院院長谷口恭強調，抗生素僅對細菌感染有效，對病毒性感冒無效。不少人生病時會要求醫生處方抗生素，有可能會造成濫用抗生素的情況。他指出，只有高燒和肺炎等症狀出現時，才需考慮使用。此外，Aqua Medical Clinic院長寺田武史同樣主張避免濫用抗生素，因抗生素會「無差別殺滅細菌」，等同殺滅惡菌同時亦會消滅體內益菌，破壞腸道環境。故此，一般人不應該亂食抗生素，應在經過主診醫生審慎評估後才開始療程，並務必完成整個療程。他提醒，除了感冒外，服用抗生素對於治療流感和諾羅病毒等疾病無效。

2. 感冒藥

日本醫生谷口指出，市面上售賣的感冒藥暗藏風險，甚至連醫生本身通常都不會處方。他表示，亂食感冒藥已造成許多人陷入藥物成癮的問題，原因在於其中含有日本厚生勞動省指定為危險成分的麻醉藥成分：「二氫可待因」和製作興奮劑的原料「甲基麻黃鹼」。谷口醫生提醒，即使含量不高，但不當使用仍會產生很強的依賴性。他提醒，服用感冒藥只能暫時緩解症狀，要真正治癒感冒，主要是靠自身抵抗力。

3. 安眠藥

谷口醫生另指，安眠藥是不少人失眠的首選藥物。他指出，苯二氮平類安眠藥（Benzodiazepine）具有高度成癮性，一旦開始服用，有可能難以擺脫對其依賴，惟這些藥物能被大眾觸手可及，被輕易地開立處方。他引述過往病例，曾有患者服用「美思利爾」（Myslee）後，因無意識行為終釀成家庭悲劇。然而，美思利爾仍是日本國內最常開立處方的安眠藥，大眾忽視藥物風險的情況讓人擔心。

據悉，2012年在東京曾因此發生家庭慘劇，一名42歲母親有服用美思利爾（Myslee）安眠藥的習慣。一次服藥後無意識期間，誤把5歲的兒子裝進塑膠袋，導致他窒息死亡，終釀成憾事。儘管如此，美思利爾竟是日本最常處方的安眠藥，有患者曾被告知服用的是「最弱的安眠藥」，當地醫生亦未有告知該藥物的潛在風險。

4. 降膽固醇藥物

寺田博士不建議貿然服用降低LDL膽固醇的他汀類藥物。雖然LDL膽固醇被稱為壞膽固醇，但它同時也是膽汁酸、激素和維他命D等重要物質的原料。他表示，2015年美國已不再對LDL膽固醇設限，而日本則將140mg／dL視為脂質異常症的門檻。寺田博士引述過往臨床病例，指出除了高齡或有慢性病的高風險族群，一般會將上限控制在160至170mg／dL之間。

5. 糖尿病藥

寺田博士指出，糖尿病藥物亦是一種慢性病患會自行服食的藥物。他提醒，糖尿病藥物中有一種稱作SU的藥物，能促進胰臟分泌胰島素，幫助降低血糖，同時亦附帶產生強烈飢餓感。加上這種藥物價格便宜，長久服食會導致人發胖。而這種藥物的功效會刺激胰臟過度分泌胰島素，繼而增加胰臟負擔，有可能導致病情惡化。若血糖降不下來需要用藥時，寺田博士建議，SGLT2抑制劑會是比較好的選擇，因這種藥能通過尿液排出糖分，對胰臟負擔較小；而GLP-1雖然也不錯，但可能會產生噁心、食慾不振等副作用，服藥時需要多加留意。

服藥常識｜一種助眠藥物至少含5大副作用

根據《每日郵報》報道，美國藥劑師Grant Harting對當地5種非處方藥物的評價，以下5款藥可列入「完全垃圾」清單，民眾應避免購買，或應選擇更便宜且效果相似的替代藥物。

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服藥常識｜12種常見藥物切忌與咖啡同服

據英國《Dailymail》報道，美國知名藥劑師Dr. Jennifer Bourgeois及美國明尼蘇達大學醫學院醫學中心藥劑師Dr. HaVy Ngo-Hamilton向市民呼籲，飲咖啡時切忌同時服用以下12種藥物，否則可能造成嚴重的藥物副作用危險：

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