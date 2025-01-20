  • 21°C
香港時間：2025120日 (一) 13:25

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

藥物百科｜醫生點名5種常見藥勿亂吃　一種安眠藥曾釀家庭慘劇　「這種藥物」醫生都不會吃

食用安全

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

【藥物／成藥／藥房／生病】不少人若小病小痛，未必會即時求醫，但日本有醫生指出，亂食藥有可能會產生藥物依賴，嚴重可影響身體機能。多位醫生點名以下5種常見藥物，當中包括家中必備的感冒藥或安眠藥，服用時務必倍加小心！

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜新年大掃除5大常犯錯誤 即睇物理治療師示範正確做法

據日媒《週刊女性PRIME》報道，現今不少人習慣生病時，未必會第一時間看醫生，而是自行服用成藥。綜合日本醫生意見，得出坊間有5種常見藥物切忌自行服用，否則嚴重可導致藥物成癮：

點擊圖片放大
+5
+4

1. 抗生素

太融寺町谷口醫院院長谷口恭強調，抗生素僅對細菌感染有效，對病毒性感冒無效。不少人生病時會要求醫生處方抗生素，有可能會造成濫用抗生素的情況。他指出，只有高燒和肺炎等症狀出現時，才需考慮使用。此外，Aqua Medical Clinic院長寺田武史同樣主張避免濫用抗生素，因抗生素會「無差別殺滅細菌」，等同殺滅惡菌同時亦會消滅體內益菌，破壞腸道環境。故此，一般人不應該亂食抗生素，應在經過主診醫生審慎評估後才開始療程，並務必完成整個療程。他提醒，除了感冒外，服用抗生素對於治療流感和諾羅病毒等疾病無效。

2. 感冒藥

日本醫生谷口指出，市面上售賣的感冒藥暗藏風險，甚至連醫生本身通常都不會處方。他表示，亂食感冒藥已造成許多人陷入藥物成癮的問題，原因在於其中含有日本厚生勞動省指定為危險成分的麻醉藥成分：「二氫可待因」和製作興奮劑的原料「甲基麻黃鹼」。谷口醫生提醒，即使含量不高，但不當使用仍會產生很強的依賴性。他提醒，服用感冒藥只能暫時緩解症狀，要真正治癒感冒，主要是靠自身抵抗力。

3. 安眠藥

谷口醫生另指，安眠藥是不少人失眠的首選藥物。他指出，苯二氮平類安眠藥（Benzodiazepine）具有高度成癮性，一旦開始服用，有可能難以擺脫對其依賴，惟這些藥物能被大眾觸手可及，被輕易地開立處方。他引述過往病例，曾有患者服用「美思利爾」（Myslee）後，因無意識行為終釀成家庭悲劇。然而，美思利爾仍是日本國內最常開立處方的安眠藥，大眾忽視藥物風險的情況讓人擔心。

據悉，2012年在東京曾因此發生家庭慘劇，一名42歲母親有服用美思利爾（Myslee）安眠藥的習慣。一次服藥後無意識期間，誤把5歲的兒子裝進塑膠袋，導致他窒息死亡，終釀成憾事。儘管如此，美思利爾竟是日本最常處方的安眠藥，有患者曾被告知服用的是「最弱的安眠藥」，當地醫生亦未有告知該藥物的潛在風險。

4. 降膽固醇藥物

寺田博士不建議貿然服用降低LDL膽固醇的他汀類藥物。雖然LDL膽固醇被稱為壞膽固醇，但它同時也是膽汁酸、激素和維他命D等重要物質的原料。他表示，2015年美國已不再對LDL膽固醇設限，而日本則將140mg／dL視為脂質異常症的門檻。寺田博士引述過往臨床病例，指出除了高齡或有慢性病的高風險族群，一般會將上限控制在160至170mg／dL之間。

5. 糖尿病藥

寺田博士指出，糖尿病藥物亦是一種慢性病患會自行服食的藥物。他提醒，糖尿病藥物中有一種稱作SU的藥物，能促進胰臟分泌胰島素，幫助降低血糖，同時亦附帶產生強烈飢餓感。加上這種藥物價格便宜，長久服食會導致人發胖。而這種藥物的功效會刺激胰臟過度分泌胰島素，繼而增加胰臟負擔，有可能導致病情惡化。若血糖降不下來需要用藥時，寺田博士建議，SGLT2抑制劑會是比較好的選擇，因這種藥能通過尿液排出糖分，對胰臟負擔較小；而GLP-1雖然也不錯，但可能會產生噁心、食慾不振等副作用，服藥時需要多加留意。

服藥常識｜一種助眠藥物至少含5大副作用

根據《每日郵報》報道，美國藥劑師Grant Harting對當地5種非處方藥物的評價，以下5款藥可列入「完全垃圾」清單，民眾應避免購買，或應選擇更便宜且效果相似的替代藥物。

點擊圖片放大
+15
+14

服藥常識｜12種常見藥物切忌與咖啡同服

據英國《Dailymail》報道，美國知名藥劑師Dr. Jennifer Bourgeois及美國明尼蘇達大學醫學院醫學中心藥劑師Dr. HaVy Ngo-Hamilton向市民呼籲，飲咖啡時切忌同時服用以下12種藥物，否則可能造成嚴重的藥物副作用危險：

點擊圖片放大
+12
+11

相關文章：

藥物安全丨5種日常藥物「根本是垃圾」　藥劑師揭一種助眠藥物至少含5大副作用

高血壓｜40歲女食血壓藥擅做1行為血壓急降險死　醫生警告：恐致藥物中毒【附10大護心食物一覽】

藥物回收｜日本1款熱賣退燒止痛藥回收逾3萬盒　原因曝光與1成分含量相關

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

藥物百科｜止痛藥等於消炎藥？藥劑師揭止痛藥副作用＋3大禁忌　5類人士不宜服用
16:42 2024/11/21
藥物百科｜止痛藥等於消炎藥？藥劑師揭止痛藥副作用＋3大禁忌　5類人士不宜服用
藥物百科｜常吃3種保健品恐患癌？　1類保健品攝取過量肺癌風險激增2倍
13:33 2024/12/11
藥物百科｜常吃3種保健品恐患癌？　1類保健品攝取過量肺癌風險激增2倍
藥物百科｜5大保健品禁忌組合一種嚴重恐致胃出血　營養師：吃了等如白吃
20:00 2025/01/07
藥物百科｜5大保健品禁忌組合一種嚴重恐致胃出血　營養師：吃了等如白吃

你可能感興趣

藥物百科｜止痛藥等於消炎藥？藥劑師揭止痛藥副作用＋3大禁忌　5類人士不宜服用
16:42 2024/11/21
藥物百科｜止痛藥等於消炎藥？藥劑師揭止痛藥副作用＋3大禁忌　5類人士不宜服用
藥物百科｜常吃3種保健品恐患癌？　1類保健品攝取過量肺癌風險激增2倍
13:33 2024/12/11
藥物百科｜常吃3種保健品恐患癌？　1類保健品攝取過量肺癌風險激增2倍
藥物百科｜5大保健品禁忌組合一種嚴重恐致胃出血　營養師：吃了等如白吃
20:00 2025/01/07
藥物百科｜5大保健品禁忌組合一種嚴重恐致胃出血　營養師：吃了等如白吃
健康問題 健康養生 養生 膽固醇 高血壓 抗生素 感冒

最高瀏覽

萬千星輝頒獎典禮2024︱張振朗成雙料視帝龔嘉欣首封視后　《反黑英雄》獲最佳劇集成大贏家【不斷更新】
萬千星輝頒獎典禮2024︱張振朗成雙料視帝龔嘉欣首封視后　《反黑英雄》獲最佳劇集成大贏家【不斷更新】
急症室最長等候時間（01月20日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月20日 時間12:05）
大寒節氣2025｜二十四節氣「大寒」6大禁忌　1類食物不宜吃　穿2種顔色衫最旺
大寒節氣2025｜二十四節氣「大寒」6大禁忌　1類食物不宜吃　穿2種顔色衫最旺
萬千星輝頒獎典禮2024男飛躍︱阮浩棕棄金融業入演藝圈　 感謝緋聞女友何沛珈：佢幫助我好多
萬千星輝頒獎典禮2024男飛躍︱阮浩棕棄金融業入演藝圈　 感謝緋聞女友何沛珈：佢幫助我好多
結業潮︱將軍澳彩明Living PLAZA 2.13結業　全場貨品半價大清貨【附優惠清單】
結業潮︱將軍澳彩明Living PLAZA 2.13結業　全場貨品半價大清貨【附優惠清單】