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緬甸詐騙營｜被困緬甸港人獲釋後身無分文　靠台灣人借車馬費赴機場

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 1 小時前

最後更新： 23 分鐘前

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被困緬甸港人獲釋後身無分文，靠台灣人借車馬費赴機場。

【緬甸／泰國／KK園區／詐騙營】一名原被困緬甸港人昨日返港，家屬支付贖金以換取事主獲釋。油尖旺區議會前副主席余德寶今日（17日）於電台節目表示，多數被困人士獲釋後僅有手提電話和衣物隨身，身無分文，需獲幫助才可到達機場，昨日獲釋港人幸有一同獲釋的台灣人家屬提供協助，向事主借出車馬費，才能從泰國邊境前往機場。

余德寶表示，昨日獲釋的港人被困約4個月，家屬自去年9月向政府求助，一直以來都是「等消息」，直至近一兩周才接到詐騙園區的視像通知，並看到被困家人在視像中出現，家屬終諮詢警方意見後繳交贖金。

現時贖金金額大幅低於之前提及的2.8萬美元，形容是因為金額降低，令家屬改變想法。不過，即使家屬願意支付贖金，都只是「搏一搏」，畢竟園區收到贖金未必真的會釋放事主。

緬甸KK園區｜一名被禁錮港人交贖金後獲釋返港　每日工作17小時憶述園內可怕經歷

油尖旺區議會前副主席余德寶表示，昨獲釋港人幸有一同獲釋的台灣人家屬提供協助，向事主借出車馬費，才能從泰國邊境前往機場。（余德寶FB圖片）

緬甸詐騙營｜促請政府加緊協助營救

另外，余德寶又指，再有被困港人成功返港，令其他事主家屬感到鼓舞，信心亦稍為增強。

惟當園區內情況的消息一傳出，被禁錮的人若未能達到詐騙目標，相信會被虐打和扣起膳食，其他家屬就擔心園內家人性命受威脅，促請政府加緊協助營救。

他續稱，政府應與當地領事館、政府均有聯絡，另幫忙墊付事主於泰國逾期居留罰款和返港機票的費用。但因屬公帑，事主返港後仍須償還，認為政府在過程中都是有其角色。

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