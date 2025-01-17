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癌症殺手｜醫生揭常吃1類魚鼻咽癌機率激增7倍　一個年齡段成關鍵

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【鼻咽癌 ／飲食／食物／癌症】飲食與健康息息相關！台灣耳鼻喉科醫生指出，鼻咽癌與3大成因息息相關，其中頻食1類食物，罹患鼻咽癌機率將會激增逾7倍，想要避開癌症風險除了應少食醃漬類食物外，進食的年齡亦成風險關鍵。

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台灣醫院副院長兼醫學院耳鼻喉科教授婁培人日前於當地健康節目《健康2.0》分享指，鼻咽癌發生成日主要與以下3點相關，惟病情極為致命，一經轉移存活期最短僅6個月，不容忽視：

癌症殺手｜3大鼻咽癌發生成因

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癌症殺手｜3大鼻咽癌發生成因

  • 癌症殺手｜1.基因遺傳
  • 癌症殺手｜2.EB病毒感染
  • 癌症殺手｜3.醃漬食物

婁培人醫生解釋指，醃漬食物中含有大量亞硝酸鹽，是一種致癌物質，部分人基因較為無法對抗EB病毒，便可能較易因食用醃漬食物而罹患鼻咽癌，其中有研究發現，年紀越的孩子進食大量醃漬食物後，日後罹患鼻咽癌的機率越高，例如嬰幼童開始食用副食品時，便已食用大量醃漬食物人士，日後罹患鼻咽癌的機率便會是其他人的7倍以上，因此想要避免罹患鼻咽癌的，應減少食用少醃漬食物：

癌症殺手｜5大類常見醃漬食物

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    • 癌症殺手｜5類口臭味恐藏健康警號

    台灣重症科醫生黃軒日前於Facebook專頁指出，口臭雖然屬於常見健康問題，但除了可能會影響社交外，亦有可能是健康問題的潛在警訊。黃醫生列出5種較為深刻的口臭味，引用多個研究報告，解釋每種口臭所對應健康問題：

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    癌症殺手｜1.硫磺味

    • 成因：細菌分解口腔中的食物殘渣和死細胞時，會釋放出硫化氫導致硫磺味，假如口臭味如同硫磺味，通常是因為硫化物化合物引起。
    • 常見健康問題：口腔衛生差、牙齦炎和牙周病患者，研究顯示，長期牙齦炎可能會影響心臟健康。

    癌症殺手｜2.酸臭味

    • 成因：苦澀味胃酸逆流至食道，甚至達到口腔，會出現酸性氣味。
    • 常見健康問題：酸臭的口氣，可能是胃食道逆流的徵兆，患者更會經常感到胃灼熱和食道不適，假如長期酸逆流，更可能會增加食道癌的風險。

    癌症殺手｜3.苦澀味

    • 成因：肝臟同時出現黃疸和膽汁滯留時，會釋放特有苦澀的氣味。
    • 常見健康問題：口臭帶有苦味，可能與肝臟相關疾病有關，部分研究指出，慢性肝病患者口臭的發生率較高，應及早就診，以避免病情惡化。

    癌症殺手｜4.甜味/腐爛水果味

    • 成因：體內血糖過高且胰島素不足，會導致體內脂肪分解並產生酮體，進而形成這樣的口臭異味。
    • 常見健康問題：出現異常甜味或腐爛水果味口臭，可能暗示糖尿病酮症酸中毒，這是一種糖尿病患者常見的併發症。

    癌症殺手｜5.魚腥味

    • 成因：患者無法正常代謝體內的三甲胺，導致體液和呼吸帶有魚腥味。
    • 常見健康問題：患者多患有三甲胺尿症（Trimethylaminuria），又稱讚魚腥症候（群Odor Fish Syndrome），多由遺傳因素引起，但患者可透過飲食調整減輕症狀。

    資料來源：健康2.0

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