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殮房揭秘｜殮房服務員7大測試曝光　港男應徵要掂特別屍體被要求做「這些」動作

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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殮房服務員7大測試曝光，港男應徵要掂特別屍體，被要求做「這些」動作。

【殮房服務員／屍體/應徵】有港男近日在社交平台分享應徵政府殮房的「殮房服務員」工作經歷，曝光其7大測試項目，當中竟要掂一具「佈滿屍蟲、全身發臭」的屍體做「這些」動作。

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殮房服務員｜殮房服務員7大測試

一名港男近日在社交平台Threads發文分享特別的見工經驗。他指自己曾應徵過政府的殮房服務員工作，須進行能力測試。當日他考核時被安排到葵涌公眾殮房進行測試，「應該有100人以上見，一個group有20幾人」。他表示，該測試一共有7個項目，「是但一項fail都不會有interview機會」。

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第一項測試：「抄information」

有時間限制。應徵者會獲提供一張紙，「上面有死者中英文名、身分證、地址、警署同number」，應徵者將相關資料填妥即可。

第二項測試：「入電腦data」

應徵者同樣會獲發一張紙，須要在電腦中輸入3個步驟，包括：「死者中英文名、警署同number」。

第三項測試：

應徵者須正確著上「PPE（Personal Protective Equipment）、佩戴N95口罩、手套、帽」，考核應徵者在預防感染控制措施方面是否有做錯。

第四項測試：「抬嘢」

現場會有5個紙箱（100磅）和一塊鐵板，應徵者每2個人一組，合力「一齊由低抬上高3.5呎嘅檯面，再由檯面抬返落地下」。

第五項測試：「穿嘢」

限時30秒完成。應徵者會獲提供1個膠樽、1枝鉗、1條縫針線。應徵者須在30秒內，「先用1條線圍住個膠樽打死結，再用條線穿入去鉗尾嘅洞入面」，便算完成測試。

第六項測試：「掂屍」

應徵者要接觸一具「已佈滿屍蟲、全身發臭」的年老女長者屍體，按法醫要求舉起屍體手及腳，問問題：「例如有冇scar、有冇針洞」，再拉屍體左手同左腳靠近自己，「俾法醫睇睇個背脊」。

樓主強調：「呢個step個個都要做。」他又指，該具為真屍體，「估計係冇人認領，因為俾成百人摸過。」

第七項測試：「寫嘢」

同樣有時間限制，「俾張白紙你，寫下由第1個step，到第6個step，有啲咩工業意外，或其他嘢要注意。」完成第七項測試後，應徵者便可以離開。

有網民問樓主為什麼有興趣應徵這份工作，樓主則表示：「我由細到大都鍾意解剖，有諗過做法醫，不過做唔到醫生。最癲嘅係自己買張解剖DVD喺屋企自己睇（但唔係變態）。」

同場加映：殮房服務員職系

根據早前政府招聘「殮房服務員」的資料，殮房服務員會以合約形式受聘，為期1至3年，其後視乎醫院需要及工作表現考慮是否續約，月薪約為2萬3千元至2萬6千元，有約滿酬金；最高可獲合約期內每月底薪總額15%。

殮房服務員主要職責包括：

  • 負責殮房之一切清潔工作；
  • 接收屍體，核對及處理屍體的資料；
  • 負責搬運及貯藏房內之屍體，並安排死者家屬辨認；
  • 協助病理學部醫生進行解剖工作；
  • 預備病理學部醫生剖驗屍體之前及剖驗屍體後之一切工作。

入職要求為能講流利粵語、書寫中文、閱讀及明白簡單英文，個性樂觀及成熟，有興趣在醫院環境內為病人工作。若申請者完成中三或同等學歷、能適應在殮房環境內工作及具相關工作經驗，可獲優先考慮。

——

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