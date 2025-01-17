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結業潮｜煲仔榮記元朗店結業 2年執2間只剩總店　馳名煲仔沙嗲牛肉麵

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 46 分鐘前

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【結業潮/香港餐飲業/煲仔榮記】香港餐飲業再傳結業潮，煲仔榮記元朗分店突然宣佈結業，讓眾多食客感到惋惜。店方在帖文中表示，預告今個月尾離場，之後只剩慈雲山總店繼續營業。

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煲仔榮記｜與泰菜餐廳合作期滿

煲仔榮記過去憑藉煲仔沙嗲牛肉麵及金蠔蝦乾煲仔飯打響名堂，分別於旺角和元朗設有分店，可惜旺角店早前經已結業，2年執2間只剩總店。煲仔榮記近日於FB宣布元朗分店即將結業，「好開心呢兩年幾，認識咗好多元天屯區嘅朋友，亦都得到你哋嘅支持同埋讚賞」，並表示感謝各位街坊過去兩年的支持，元朗東成里分店將於本月尾完結與泰國餐廳泰東的合作，日後只剩慈雲山總店繼續營業。

煲仔榮記｜濃厚沙嗲花生醬而聞名

煲仔榮記源於開業廿多年的慈雲山的榮記茶餐室，憑藉其獨特的煲仔沙嗲牛肉麵和各式特色煲仔飯迅速打響名堂，特別是芝士煲仔飯和流浮山金蠔蝦乾煲仔飯等菜式，吸引了無數食客前來品嚐。其煲仔沙嗲牛肉麵更以濃厚的沙嗲花生醬而聞名，搭配熱辣的煲仔盛載鮮牛肉及出前一丁，香濃的味道令食客愛不釋手。

在高峰期，煲仔榮記曾於2021年及2022年在旺角和元朗開設分店，可惜繼旺角店結業後，開業僅兩年的元朗店亦難逃結業下場，令人感到唏噓。

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