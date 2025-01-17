黎寬怡結婚｜東張女神拍婚紗相放閃　黎寬怡親講與未婚夫相識經過

▲ 東張女神拍婚紗攝放閃，黎寬怡親講與未婚夫相識經過。

【黎寬怡 / 結婚 / 婚紗相 / 東張女神】《東張西望》女神貓仔黎寬怡（Kitty）早前透露，將於2月與未婚夫Chun Sing舉行婚禮。近日，兩人甜蜜拍攝婚紗相，Kitty接受採訪時分享與未婚夫相識經過，感慨二人一路的經歷與成長。

東張女神結婚｜貓仔黎寬怡過大禮 龍鳳嫁囍禮餅擺到滿

東張女神結婚｜與未婚夫如何相識？

Kitty憶述兩人初識於拍攝比賽，「以前讀書嘅時候，我同呀Sing因為幫幾位同學仔參加fashion styling比賽拍攝認識，我係當時嘅model，而呀Sing就係當時嘅攝影師。比賽雖然冇贏到，但係就贏咗呢一班朋友仔嘅友誼。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

「大家開始多咗一齊出去食嘢、行街、睇戲，所以頭嗰幾次相聚都係成班朋友。」然而，一次幾個朋友未按約定先行去看電影，只有Kitty和阿Sing還未看過，「剛好，當其時的我剛剛同前任分手兩天，又傷心又難過，仲要俾班朋友仔賣甩咗。我就膽粗粗直接約呀Sing陪我睇戲，由於佢真係好想睇部戲，所以就算係得兩個人我哋都照出咗去睇。」

「當晚，睇完戲之後，我忍唔住哀傷，同佢分享咗好多對前度嘅思念同回憶。但係佢聽完之後完全冇嫌我煩，仲反過來都安慰我，甚至分享咗佢唔少對前任嘅記掛同往事。我先知道原來當時嘅佢仍然好鍾愛佢嘅前度，但係卻慘遭拋棄了。」

Kitty一邊回憶一遍感慨，「當晚我哋傾咗好耐好耐，最終我哋之間立下了一個協定，不如一起陪對方同行，如果等到任何一方嘅前度回頭，我哋嘅約定就告吹。當其時，大家都係抱住期待前度嘅回歸，但冇想到前度就等不到，反而遇見到彼此的好同真，慢慢地一齊笑、一齊喊、一齊扶持、一齊經歷、一齊成長。」

東張女神結婚｜兩人拍拖幾年？

貓仔表示，與未婚夫已戀愛8年，兩人結婚當日正好是相愛9周年。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

東張女神結婚｜Sing仔有哪些優缺點？

Kitty誇讚未婚夫善良、溫柔、對人好細心、富幽默感同親和力、孝順；常常對世界充滿好奇、喜歡學習嘗試、有上進心；思想上成熟，願意為自己的夢想和所愛拼搏，又稱讚道「我欣賞佢識得享受生活嘅同時，遇上逆境同困難，卻從來唔怠慢，當然都係個靚仔嚟嘅。」

談及有何缺點時，她則打趣道「唯一缺點係對食物要求好高，好彩佢煮嘢食好叻，婚後佢會教我煮嘢食，唔使我餓死。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

東張女神結婚｜婚後會生寶寶嗎？

問及婚後生寶寶的問題，黎寬怡表示目前想享受二人世界，「雖然呀Sing同屋企人都好鍾意小朋友，不過我私心想遲啲，因為呀Sing超級鍾意去旅行，但入行後七年幾以嚟，都只係同佢出過一次國玩，所以都好想，緍後想去多啲旅行，過下二人世界先。」

東張女神｜《東張西望》黎寬怡今年2月升呢人妻 「貓仔」風光過大禮：父母笑到見牙唔見眼

東張西望｜灣仔道家品店霸後巷做貨倉廿年 店主拎𠝹刀接受黎寬怡訪問否認指控

東張西望丨天光墟攤販突襲攝製隊 黎寬怡敏捷避開男攝影師被追打多處受傷

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】