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凍齡女神｜90年代「男神收割機」嫁富商為愛息影多年　年逾50外貌超凍齡

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 14 分鐘前

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90年代女神童愛玲息影多年，日前罕見曬出與兒子的合照。

【童愛玲/男神收割機/凍齡/逆齡】90年代女神童愛玲曾與多位男星合作，有「男神收割機」之稱，但結婚生子後便息影，至2022年才復出拍劇。她日前罕見曬出自己和兒子的合照，雖已年逾50但外貌非常凍齡。

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現年56歲的童愛玲於1993年參演電影《火蝴蝶》出道，入行後曾出演《流氓醫生》、《旺角的天空》等電影，與黎明、梁朝偉、任達華馮德倫、方中信、任賢齊等男星皆合作過，因此被譽為「男神收割機」。不過她在2003年與台灣富商王敦民結婚，火速誕下一子後便淡出演藝圈，專心照顧家庭，直至2022年才復出拍攝劇集《季前賽》，飾演姜濤媽媽。

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如今童愛玲的兒子已經長大、在美國升讀大學，她日前就曬出兩人合照，並寫下「When did I become the short one?!（我甚麼時候成了矮的那個？！）」從相中可見，雖然童愛玲用emoji遮擋了兒子的樣貌，但就不難發現其身形相當高大，甚至比身高173cm的媽媽還要高半個頭；而年過半百的童愛玲精神極佳，氣質絲毫不輸當年之餘，外貌亦相當凍齡，並未留下多少歲月痕跡。

對於如何維持凍齡，她過往就曾在接受採訪時透露，保養要從內到外分多方面，包括運動、護膚、飲食、補品、保持心境開朗。運動方面，身形纖瘦的她竟以打拳為主，「我一星期打拳兩日，每次一小時至個半小時，我去到美國都會找地方打拳，因為運動要持續性，保持規律，行山我都很喜歡。」

她又表示自己出門必須塗防曬，直言「曬太陽好易老的！」以前她年少無知不愛撐傘，之後漸漸發覺曬太陽會導致皮膚乾燥、出皺紋和雀斑，難以回頭。由於她的皮膚屬乾性，她一星期會敷面膜最少3至4次兼食補品，

早餐我會吃兩樣東西，第一是台南盛產的蓮藕粉，我托家人寄一箱給我，早上開水拌成糊仔吃一碗，有滋陰養顏功效。另外我會再飲一碗薏仁粉，有美白排毒祛濕功效。

而在飲食方面，童愛玲就指自己沒有特別戒口，最重要的是平衡食量，「所謂的平衡就是，今餐吃得多，下一餐就戒一戒口。像昨天我陪我老公飲茶吃了很多點心，晚上我就只喝一杯green juice（青汁）。」

她認為吃甚麼會影響心情，不開心的話更會從面上看得出來，「甚麼也不能吃，怎會開心？」

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據知童愛玲與丈夫王敦民是青梅竹馬，男方更是其初戀情人，兩人拍拖3年後結婚，婚後誕下兒子王子毅。而身高6呎2吋（約188cm）的王子毅原本在英國留學，但身為NBA狂迷的他後來放棄留英攻讀法律，改到美國升讀名校華盛頓大學讀商科，方便追逐籃球夢。

凍齡女神｜搬離居住16年海景豪宅　舊居市值近4千萬元

童愛玲早前在IG發文，透露正忙於搬屋，並寫下「One last selfie before I say goodbye. 16 years, so many memories. This apartment will always hold a special place in my heart.（告別前最後一張自拍照。 16年，太多回憶。這間公寓將永遠在我心中佔有特殊的位置。）」，表達不捨的心情。

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據悉其舊居位於港島南區，市值近4千萬元，客廳超級巨大之餘，還擁有無敵海景，木地板配上山景和海景，環境十分舒適。她其後亦親自回覆網民的疑問，指自己的新居「離南區不遠。」又表示：「別擔心，我們不會離開你。我們非常喜歡這個環境和優質的服務 - 我們很難搬出原來的地方。」似乎是搬到同區另一豪宅。

更多相關報道：凍齡飲食｜48歲梁詠琪超凍齡靚樣26年無老過　公開逆齡一日三餐

同場加映｜2大健康飲食方式

地中海飲食（Mediterranean Diet）

近年興起不同的健康飲食法，當中最常見的是地中海飲食和得舒飲食法。地中海飲食起源於20世紀40至50年代的希臘、意大利南部、法國與西班牙等地中海沿海國家居民的傳統飲食習慣，主張多吃蔬菜、水果、豆類、堅果、深海魚類及橄欖油等食物，這種健康飲食法更廣受全球明星青睞，如荷里活女星Penelope Cruz及香港代表倪晨曦。

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得舒飲食法（DASH Diet）

營養專家根據2021年發布的美國心臟協會（American Heart Association）心臟健康循證飲食指南，對10種流行飲食進行了排名，榮登首位是得舒飲食法（DASH Diet）：

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