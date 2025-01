凍齡女神｜90年代「男神收割機」嫁富商為愛息影多年　年逾50外貌超凍齡

▲ 90年代女神童愛玲息影多年,日前罕見曬出與兒子的合照。

【童愛玲/男神收割機/凍齡/逆齡】90年代女神童愛玲曾與多位男星合作,有「男神收割機」之稱,但結婚生子後便息影,至2022年才復出拍劇。她日前罕見曬出自己和兒子的合照,雖已年逾50但外貌非常凍齡。

現年56歲的童愛玲於1993年參演電影《火蝴蝶》出道,入行後曾出演《流氓醫生》、《旺角的天空》等電影,與黎明、梁朝偉、任達華馮德倫、方中信、任賢齊等男星皆合作過,因此被譽為「男神收割機」。不過她在2003年與台灣富商王敦民結婚,火速誕下一子後便淡出演藝圈,專心照顧家庭,直至2022年才復出拍攝劇集《季前賽》,飾演姜濤媽媽。

如今童愛玲的兒子已經長大、在美國升讀大學,她日前就曬出兩人合照,並寫下「When did I become the short one?!(我甚麼時候成了矮的那個?!)」從相中可見,雖然童愛玲用emoji遮擋了兒子的樣貌,但就不難發現其身形相當高大,甚至比身高173cm的媽媽還要高半個頭;而年過半百的童愛玲精神極佳,氣質絲毫不輸當年之餘,外貌亦相當凍齡,並未留下多少歲月痕跡。

對於如何維持凍齡,她過往就曾在接受採訪時透露,保養要從內到外分多方面,包括運動、護膚、飲食、補品、保持心境開朗。運動方面,身形纖瘦的她竟以打拳為主,「我一星期打拳兩日,每次一小時至個半小時,我去到美國都會找地方打拳,因為運動要持續性,保持規律,行山我都很喜歡。」

她又表示自己出門必須塗防曬,直言「曬太陽好易老的!」以前她年少無知不愛撐傘,之後漸漸發覺曬太陽會導致皮膚乾燥、出皺紋和雀斑,難以回頭。由於她的皮膚屬乾性,她一星期會敷面膜最少3至4次兼食補品,

早餐我會吃兩樣東西,第一是台南盛產的蓮藕粉,我托家人寄一箱給我,早上開水拌成糊仔吃一碗,有滋陰養顏功效。另外我會再飲一碗薏仁粉,有美白排毒祛濕功效。

而在飲食方面,童愛玲就指自己沒有特別戒口,最重要的是平衡食量,「所謂的平衡就是,今餐吃得多,下一餐就戒一戒口。像昨天我陪我老公飲茶吃了很多點心,晚上我就只喝一杯green juice(青汁)。」

她認為吃甚麼會影響心情,不開心的話更會從面上看得出來,「甚麼也不能吃,怎會開心?」

據知童愛玲與丈夫王敦民是青梅竹馬,男方更是其初戀情人,兩人拍拖3年後結婚,婚後誕下兒子王子毅。而身高6呎2吋(約188cm)的王子毅原本在英國留學,但身為NBA狂迷的他後來放棄留英攻讀法律,改到美國升讀名校華盛頓大學讀商科,方便追逐籃球夢。

凍齡女神|搬離居住16年海景豪宅 舊居市值近4千萬元

童愛玲早前在IG發文,透露正忙於搬屋,並寫下「One last selfie before I say goodbye. 16 years, so many memories. This apartment will always hold a special place in my heart.(告別前最後一張自拍照。 16年,太多回憶。這間公寓將永遠在我心中佔有特殊的位置。)」,表達不捨的心情。

據悉其舊居位於港島南區,市值近4千萬元,客廳超級巨大之餘,還擁有無敵海景,木地板配上山景和海景,環境十分舒適。她其後亦親自回覆網民的疑問,指自己的新居「離南區不遠。」又表示:「別擔心,我們不會離開你。我們非常喜歡這個環境和優質的服務 - 我們很難搬出原來的地方。」似乎是搬到同區另一豪宅。

同場加映|2大健康飲食方式

地中海飲食(Mediterranean Diet)

近年興起不同的健康飲食法,當中最常見的是地中海飲食和得舒飲食法。地中海飲食起源於20世紀40至50年代的希臘、意大利南部、法國與西班牙等地中海沿海國家居民的傳統飲食習慣,主張多吃蔬菜、水果、豆類、堅果、深海魚類及橄欖油等食物,這種健康飲食法更廣受全球明星青睞,如荷里活女星Penelope Cruz及香港代表倪晨曦。

得舒飲食法(DASH Diet)

營養專家根據2021年發布的美國心臟協會(American Heart Association)心臟健康循證飲食指南,對10種流行飲食進行了排名,榮登首位是得舒飲食法(DASH Diet):

