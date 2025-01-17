跨境數據互通｜ 南沙醫院「南下」肝病數據予醫學院研究　中大初創：冀數據空間技術減傳輸成本

▲ 中大數據有限公司首席執行官吳國聲。(陳靜儀攝)

政府正積極發展醫療創新樞紐，其中本港及內地數據互通是重要一環。中大醫學院去年12月與南沙醫院合作，傳輸數百筆非實名肝病數據予中大醫學院作研究，為大灣區第一個跨境數據空間。中大副院長胡志遠表示，除了肝病數據外，日後亦希望於腫瘤、復康、慢病等疾病上開展研究合作，並建立臨床研究中心之間的合作。

中大數據有限公司首席執行官吳國聲向本報透露，目前其初創企業構建的平台，將內地的非實名科研數據「南下」，提供予中大醫學院作研究，數據並沒有個人數據成份。吳國聲表示，大灣區市民一直跨境流動，形容兩地醫療數據互通有市場，「見到呢樣野是市場主導需求」，未來希望平台有50間醫院參與，相信達到目標可行，希望可以減低數據傳輸的價錢及成本。

他表示，平台首階段希望於科研數據推行，原因是因為兩間大學醫學院具領導地位，醫療研究亦是河套區最重要發展之一。至於病人的層面數據傳輸，則因個人數據較敏感，牽涉標準合同、以及敏感數據等，需於政府層面進行不少溝通，會於第二步才推行醫療病歷的傳送。

對於內地數據傳輸法規監管嚴格，吳國聲表示，國家數據局推行數據空間執行方案，包括跨境數據空間，「於數據空間的框架下，國家是相對地容許呢件事發生」。他表示，其代表平台希望提供安全的數據技術，目前與中大醫院及中大醫學院合作，亦與內地及海外有緊密聯繫。吳國聲表示，希望於《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》發布三周年，亦即今年6月公布成果，成為代表案例。

較河套區數據過河更直接? 吳國聲：更服務民間需要

政府於河套區設立「真實世界研究中心」，冀助香港已上巿使用藥物，進入內地應用，並在內地申請審批註冊。被問到以「數據空間」模式是否更為直接。吳國聲表示，兩者的模式均是於國家數據局的框架下，河套區的數據傳輸可能更加敏感，例如涉及基因數據。他指，其模式希望透過民間需要，於醫療方面啟動(數據空間平台)，形容是市場主導數據互通的需求。

中文大學醫院行政總裁馮康向本報表示，目前醫健通的發展是點對點，但大灣區、以至全國幅員廣大，無可能所有數據互通均是以點對點形式發展，否則會十分昂貴，因此有需要以數據空間形式進行。馮康亦表示，未來醫健通的發展下，雖然市民的數據可以傳至內地醫院，但當地的醫療機構如何分享紀錄是其中一個議題，因此有需要使用數據空間平台。

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記者：陳展棋