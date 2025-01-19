現金津貼｜現金津貼試行計劃延長至6月　一文睇清津貼金額/申請資格/方法程序

▲ 現金津貼試行計劃延長至6月，一文睇清津貼金額、申請資格、方法程序，3類人不可申請。

【現金津貼 / 公屋輪候 / 房屋署】截至2024年9月底，公屋一般申請者的平均輪候時間為5.5年，長者為3.5年。為紓緩基層家庭因長時間輪候公屋而面對的生活困難，房屋署推行現金津貼試行計劃。目前，該計劃延長至2025年6月。

該計劃向公屋輪候時間超過3年的合資格申請者發放現金津貼。本文整合現金津貼試行計劃申請金額、申請資格、申請方法及程序，即睇計劃詳情！

公屋申請2025｜公屋申請懶人包 一文盡睇申請資格/申請方法/入息限額/進度查詢

現金津貼｜現金津貼金額

住戶中合資格成員人數 現金津貼金額(每月) 1人 $1,300 2人 $2,250 3人 $2,700 4人 $3,050 5人 $3,350 6人或以上 $3,900

▲ 房屋署現金津貼試行計劃延長至2025年6月。（房屋署圖片）

現金津貼｜申領資格

申領住戶須符合編配公屋基本資格；

申領住戶已輪候公屋超過3年；

申領住戶仍未獲首次公屋編配（由房屋署按既定公屋編配機制獲釐定為「可被接納」拒絕配屋建議的理由除外）；

申領住戶中的申領者/家庭成員居於香港但 並非 居於公營房屋；

居於公營房屋； 申領住戶中的申領者/家庭成員 沒有 領取綜合社會保障援助；

領取綜合社會保障援助； 申領住戶中的申領者/家庭成員並非在囚人士。

（註：申領住戶中，即使申領者或部份家庭成員因居住於公營房屋、領取綜援或正在獄中服刑而不符合資格領取現金津貼，若其他家庭成員符合所有資格，仍可申領現金津貼。現金津貼金額會按符合 申領資格家庭成員的數目發放。）

▲ 居住於公營房屋、領取綜援或正在獄中服刑不符合資格領取現金津貼。（資料圖片）

現金津貼｜申領方法及程序

房屋署現金津貼辦事處（辦事處）於每月的月底向在下個曆月輪候公屋超過3年的一般公屋申請住戶發出通知書及/或申請領取現金津貼表(申領表)， 一般公屋申請住戶獲發申領表不代表已符合本計劃的所有申領資格 ；

； 申領者按要求填妥申領表，與收取現金津貼的銀行賬戶號碼的證明文件一併提交；

申領者視家庭情況可能還需提交香港身份證副本（如此前家庭成員從未提交）、單程證副本（如家庭成員未持有香港出生證明書/香港身份證）、相關證明文件（如需更改資料）；

申領者可選擇將申領表及表格郵寄、親身至辦事處投遞、已登記「智方便+」或持有有效的個人數碼證書，可透過掃瞄申 領表上的二維碼填妥及遞交電子表格；

辦事處會按申領住戶在申領表提供的銀行賬戶資料，以轉賬形式於每月月底發放現金津貼；

首次現金津貼發放金額將包括由計算現金津貼起始月份至首次發放津貼當月的津貼款額。

郵寄地址：荃灣郵政局郵政信箱209號房屋署現金津貼辦事處

辦事處投遞箱：新界葵涌葵安道1號5樓房屋署現金津貼辦事處；或九龍橫頭磡南道3號香港房屋委員會客務中心。

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