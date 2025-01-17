  • 18°C
香港時間：2025117日 (五) 16:44

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

趙露思復工丨遭公司施暴廁所羞辱2小時　 趙露思入院閃電復工粉絲質疑 : 被公司迫賺錢

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

【趙露思/復工/輪椅照】現年26歲的趙露思早前因患失語症及重度抑鬱而需緊急停工休養，豈料不足1個月，其代言飲品品牌即宣佈趙將於1月25日出席新年活動。消息一出，不少粉絲即質疑她是否被公司「被迫營業」，並且憂心會否影響其病情。

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答｜骨質疏鬆易致骨折？醫生拆解產後骨質疏鬆　教2招預防方法

內地飲品品牌「唯怡」於本月15日宣布趙露思將於下周六(25日)出席公司舉辦的新年公益「百人宴」活動。有關品牌強調活動是經過雙方公司慎重考慮後的決定，而活動是真的並不是詐騙，亦希望傳媒不要將活動地址洩露出去。由於是次活動為趙露思生病後第一個活動，品牌官方指希望大家可以保護她，給她一個乾淨、安靜的空間去恢復。除此之外，品牌亦公開了相信為趙露思生病前已為活動錄製的宣傳影片。

趙露思復工消息一出，瞬即引起大批粉絲關注，不少粉絲即留言表示對活動非常期待，不過亦有人指宣傳片中，可見活動原本安排的日期是1月5日，現在推遲至25日，擔心趙露思身體是否真的吃得消? 還是被公司逼賺錢復出營業?

點擊圖片放大
+6
+5

趙露思元旦曾撰長文交代病情

自去年12月27日趙露思公司證實她在12月18日因病需停工療養後，便一直未有於幕前亮相。不過，她於今年1月1日卻打破沉默，親自於微博撰長文交代病情，指自己於2019年已出現抑鬱情況；2021年身體出現過敏症狀，開始看心理醫生治療緩解情緒；2023年又患上肺炎肺氣腫、玫瑰糠疹、蕁麻疹等，還伴有經常性耳聾；2024年更開始頻繁出現乾嘔、眩暈、關節痛等軀體化症狀。而她上傳的診斷書亦可見，她患有分離性障礙及處於焦慮狀態，身體健康欠佳。

點擊圖片放大
+10
+9

閨蜜爆公司5年前施暴惡行

趙露思好友曾於網上發文控訴指趙露思在2019年曾到北京試戲期間，疑似遭經紀人公司以肢體、言語羞辱長達2小時，直到深夜凌晨2點，而趙露思自那次之後便留下深深陰影。

2019年的四月，露思空檔期在北京試戲，那時候她沒有租房子，就住在我家。白天的時間，我們幾乎都是各忙各的工作，偶爾吃飯聊天。直到有一天晚上，我回到家，打開燈發現她蜷縮在客廳，她沒有開燈。我問她怎麽了，她說『我不知道為什麽要打我，我很害怕啊』我當時就震驚了.....把露思弄到廁所說她沒用之類說了兩小時，說她為啥試戲試不上，要想想自己的原因，為啥之前演不上女一號，說她胖說她沒別人好，就是打壓她。那會兒都已經是淩晨兩點了。

點擊圖片放大
+8
+7

相關文章:

趙露思患病丨女星趙露思患失語症全面停工 閨蜜爆公司5年前施暴惡行： 拖進廁所羞辱2小時

趙露思患病丨患病風波未完 趙露思被爆曾遭「前男友」傷害網民盤點3大緋聞男星

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

趙露思患病｜趙露思首發長文證患抑鬱症　揭心理病曾致嚴重過敏出疹耳聾　最新復健畫面曝光
14:19 2025/01/02
趙露思患病｜趙露思首發長文證患抑鬱症　揭心理病曾致嚴重過敏出疹耳聾　最新復健畫面曝光
【減肥大作戰】趙露思出道被嘲「最肥女演員」　公開7日減肥餐單3招養成纖瘦體質
18:30 2023/08/31
【減肥大作戰】趙露思出道被嘲「最肥女演員」　公開7日減肥餐單3招養成纖瘦體質

你可能感興趣

趙露思患病｜趙露思首發長文證患抑鬱症　揭心理病曾致嚴重過敏出疹耳聾　最新復健畫面曝光
14:19 2025/01/02
趙露思患病｜趙露思首發長文證患抑鬱症　揭心理病曾致嚴重過敏出疹耳聾　最新復健畫面曝光
【減肥大作戰】趙露思出道被嘲「最肥女演員」　公開7日減肥餐單3招養成纖瘦體質
18:30 2023/08/31
【減肥大作戰】趙露思出道被嘲「最肥女演員」　公開7日減肥餐單3招養成纖瘦體質
健康問題 治療 麻疹 微博

最高瀏覽

遊日注意丨日本南海恐爆9級地震　專家預計發生時機　4地區出現大地震先兆
遊日注意丨日本南海恐爆9級地震　專家預計發生時機　4地區出現大地震先兆
富貴情婦｜百億富商馬清鏗情婦「五索」5年抱4　狂曬Hermès獨立屋巨廳仔女當遊樂場
富貴情婦｜百億富商馬清鏗情婦「五索」5年抱4　狂曬Hermès獨立屋巨廳仔女當遊樂場
膀胱癌丨八旬名醫患膀胱癌3期腫瘤塞滿膀胱　靠1療法癌細胞奇蹟消失
膀胱癌丨八旬名醫患膀胱癌3期腫瘤塞滿膀胱　靠1療法癌細胞奇蹟消失
急症室最長等候時間（01月17日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月17日 時間12:05）
緬甸KK園區｜一名被禁錮港人交贖金後獲釋返港　每日工作17小時憶述園內可怕經歷
緬甸KK園區｜一名被禁錮港人交贖金後獲釋返港　每日工作17小時憶述園內可怕經歷