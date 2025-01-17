趙露思復工丨遭公司施暴廁所羞辱2小時　 趙露思入院閃電復工粉絲質疑 : 被公司迫賺錢

【趙露思/復工/輪椅照】現年26歲的趙露思早前因患失語症及重度抑鬱而需緊急停工休養，豈料不足1個月，其代言飲品品牌即宣佈趙將於1月25日出席新年活動。消息一出，不少粉絲即質疑她是否被公司「被迫營業」，並且憂心會否影響其病情。

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內地飲品品牌「唯怡」於本月15日宣布趙露思將於下周六(25日)出席公司舉辦的新年公益「百人宴」活動。有關品牌強調活動是經過雙方公司慎重考慮後的決定，而活動是真的並不是詐騙，亦希望傳媒不要將活動地址洩露出去。由於是次活動為趙露思生病後第一個活動，品牌官方指希望大家可以保護她，給她一個乾淨、安靜的空間去恢復。除此之外，品牌亦公開了相信為趙露思生病前已為活動錄製的宣傳影片。

趙露思復工消息一出，瞬即引起大批粉絲關注，不少粉絲即留言表示對活動非常期待，不過亦有人指宣傳片中，可見活動原本安排的日期是1月5日，現在推遲至25日，擔心趙露思身體是否真的吃得消? 還是被公司逼賺錢復出營業?

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趙露思元旦曾撰長文交代病情

自去年12月27日趙露思公司證實她在12月18日因病需停工療養後，便一直未有於幕前亮相。不過，她於今年1月1日卻打破沉默，親自於微博撰長文交代病情，指自己於2019年已出現抑鬱情況；2021年身體出現過敏症狀，開始看心理醫生治療緩解情緒；2023年又患上肺炎肺氣腫、玫瑰糠疹、蕁麻疹等，還伴有經常性耳聾；2024年更開始頻繁出現乾嘔、眩暈、關節痛等軀體化症狀。而她上傳的診斷書亦可見，她患有分離性障礙及處於焦慮狀態，身體健康欠佳。

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閨蜜爆公司5年前施暴惡行

趙露思好友曾於網上發文控訴指趙露思在2019年曾到北京試戲期間，疑似遭經紀人公司以肢體、言語羞辱長達2小時，直到深夜凌晨2點，而趙露思自那次之後便留下深深陰影。

2019年的四月，露思空檔期在北京試戲，那時候她沒有租房子，就住在我家。白天的時間，我們幾乎都是各忙各的工作，偶爾吃飯聊天。直到有一天晚上，我回到家，打開燈發現她蜷縮在客廳，她沒有開燈。我問她怎麽了，她說『我不知道為什麽要打我，我很害怕啊』我當時就震驚了.....把露思弄到廁所說她沒用之類說了兩小時，說她為啥試戲試不上，要想想自己的原因，為啥之前演不上女一號，說她胖說她沒別人好，就是打壓她。那會兒都已經是淩晨兩點了。

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