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啟德發展區｜啟德開放新一段共融通道　長約500米可飽覽維港景致

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 18 分鐘前

最後更新： 9 分鐘前

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啟德發展區第2段行人和單車共用的共融通道，今日起開放予公眾使用。（政府新聞處提供）

​啟德發展區第2段行人和單車共用的共融通道，今日（17日）起開放予公眾使用。新開放的共融通道位於跑道區西面的啟德海濱花園，是發展區內第二段開放予行人及單車共用的共融通道。

共融通道長約500米，闊約6米，毗鄰維港，使用者可飽覽維港的優美景致。發展局表示，通道可提供足夠空間，供行人及單車共享；路面亦設有標示，提示行人及騎單車人士，靠向指示的一邊通道，以保持適當距離及提升使用安全。

局方又指，為免車速過快，通道部分位置設有指示牌及鋪設減速地磚，場內亦設有單車泊位。此外，共融通道旁設有無障礙行人專用步行徑。

位置圖（政府新聞處提供）

開放初期，禮儀大使會在場內向使用者提供適當提示，現場亦設有告示橫額列明使用者須遵守的規則。政府亦會加強宣傳，協助市民了解共融通道的優點，並提高安全意識。

連繫啟德發展區內休憩用地的啟德共融通道全長約13公里，首段位於啟德海濱花園近啟德橋東面已於去年9月開放，餘下段落將按區內基礎建設及休憩用地項目的推展時間陸續開放。

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