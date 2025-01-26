新手爸媽｜連詩雅升呢人母體會父母辛勞　Shiga計劃安排女兒讀國際學校：開心最重要

【連詩雅/陳家樂】「回想青春期時經常想推開父母，相信那段期間他們都幾傷心！」去年7月誕下愛女陳星頤（Camila）的連詩雅（Shiga）成為人母後，對作為女兒這「角色」也有所頓悟，深深體會當年母親的辛勞。

連詩雅接受TOPick訪問訴說湊女經，由當年《喜愛夜蒲》女一到現今成為新手媽媽，眼前的連詩雅變得比前沉實。

新手媽媽連詩雅｜享受最親密的母女時光

回望這半年間的湊女日常，Shiga大讚女兒是易湊的「天使寶寶」，當中餵哺母乳的階段可說永世難忘，她憶述：「初期餵母乳真的好痛，谷奶會痛，BB不懂吸吮又令乳頭疼痛，那種撕裂的痛是沒法以言語形容，真的幾辛苦。」

捱過痛苦的磨合期，Shiga享受著這段最親密的親子時光，「埋身餵」近100日。她說：「那個moment只得我和BB，世界好像停頓下來，是一種很甜蜜的關係，是我沒預料過的。因為頭兩周真的很煎熬，隔兩三小時就要揼奶和餵奶，心想為何有媽媽會覺得享受？但捱過了，你會自覺正提供營養給BB，經歷過才會明白那感受。」

▲ 新手靚媽連詩雅接受TOPick訪問。（陳慧安攝）

新手媽媽連詩雅｜將來不想成為子女負擔

深深體會湊B辛勞之餘，Shiga當媽後也有所成長，「做女」時只管享受當下，為人母後明暸規劃人生之重要。

她說：「你會為孩子多想幾步，包括她將來行的路？雖然我倆並非虎爸虎媽，但大致上知道朝那類學校進發，另外購買長線又低風險的投資計劃，要留一些資產給女兒。」夫婦倆已為女兒供教育基金和醫保，加上Shiga跟家樂為原生家庭的經濟支柱，故不想將來成為女兒的重擔：

將來女兒不用養我，希望我可以做得到啦。

原來入行前Shiga曾任職babygym及playgroup導師，更笑說將來可私教女兒：「我要教BB打筋斗，助他們肌肉發展，曾經都教過playgroup幾年，若找不到心儀的課程，可以在家鍛練女兒。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

新手媽媽連詩雅｜計劃安排女兒讀英基

另外，夫婦倆已為女兒構思升學「藍圖」，曾就讀英基國際學校（English Schools Foundation）的Shiga有意安排女兒入讀母校，始終傳統學校的競爭和考試壓力相對大。

她說：「我並非要求女兒很成功和精叻，只想她開心和健康，這一點才最重要，而就讀國際學校相對舒服和沒那麼嚴厲，他們亦會培養學生的creativity，加上在學校學曉英文和國語，再由我們跟女兒練習廣東話，就可以學識三種語言。」

▲ 連詩雅去年跟陳家樂結婚。（取自instagram）

新手媽媽連詩雅｜自爆陳家樂最怕「公主病」

近年香港發生不少學童自殺案，已為人母的Shiga認為陪伴成長最重要，她說：「我覺得只要小孩在充滿愛的氛圍下長大，想歪的機會相對少。」

「一嚴一慈」為典型管教方式，眼看老公對著女兒已融化，Shiga只能選前者，她說：「我盡量在兩者間取平衡，（怕老公寵壞女兒嗎？）不會，他最怕女人有公主病，所以我們絕對不會讓女兒變『公主』。」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

單親家庭下成長的Shiga一直憧憬組織家庭，她笑說：「以前想過生4個孩子，現在發覺是很不真實的一件事。」

劇集《真情》裡一家大細開飯的畫面，是Shiga自小渴望的夢幻式家庭生活：「因為父母從前要做生意，一家人甚少一起食飯，加上之後父母分開了，這種畫面就更少出現。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

新手媽媽連詩雅｜「做女」時不體恤母親

多年來Shiga跟媽媽相依為命，明白單親母不易做：「現在照顧媽媽是應份，我慶幸可以做到。」現在的她終明白「長憂九十九」此道理：

回想起來覺得自己好衰，「做女」的時候不會明白媽媽的感受，直至我做了媽媽。現在見到女學生放學不回家在街上流連或吸煙，那刻終於明白當年媽媽擔心我放學去了哪裡，若不返家就會責罵我，當你做了媽媽就有這種擔憂。

縱然女兒Camila只得半歲大，Shiga已擔心將來被愛女嫌棄，故她很珍惜親子時光：「我會望著女兒在想，如果她不再錫我或黏著我，相信我會幾傷心。現在回想自己青春期時經常想推開父母，那段期間他們都幾傷心，現在不斷幻想女兒青春期時不要我，所以每天都抱著她錫錫，因為她現在任我魚肉。」

▲ 升呢人母讓連詩雅體會父母辛勞 。（取自instagram）

新手媽媽連詩雅｜冀望女兒成為個唱座上客

不過Shiga無意做全職媽媽，盡力於家庭和事業取平衡，只因她依然熱愛工作，加上女藝人的演藝壽命相對短，故更要珍惜。

她說：「雖然很愛我的BB，但我亦熱愛工作，依然有很多夢想未達成，想擁有演藝代表作、推出更多歌曲以及於不同地方開騷，生完小孩後我更想完成這些目標，因為我渴望讓女兒看到，讓她明白媽媽依舊努力工作。」

女兒成為個唱的座上客，為Shiga最期待的畫面：「當然要聽阿媽的歌啦，最希望她長大後來看我的演唱會，我覺得整件事會好感動。」

說到對女兒的期盼，Shiga希望讓女兒接觸不同的東西，包括音樂以及運動，從而專注栽培其專長和興趣，她說：「很多人說帶小孩去水族館是沒用，認為他們未必記得，其實所有東西是累積，當你去剌激其眼球和視野，某程度上令她開心，人開心才有自信，加上有穩定的情緒才可以完成不同的目標。」

相關報道：

新手媽媽｜連詩雅教用金銀花水舒緩BB胎毒紅疹 女兒3個月大感觸：多累都值得

新手媽媽｜連詩雅分享哺乳媽媽5大上奶要訣 Shiga憶餵哺黃金初乳一刻：真係好感動

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】